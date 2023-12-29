Вилучили ліки та речі: режим РФ продовжує знущатись над кримськими політв'язнями

"Російський суд відмовив в апеляційній скарзі засудженого Росією кримчанина Сервера Мустафаєва, який намагався оскаржити рішення Рязанського суду за позовом до рязанського СІЗО-1 до РФ, де його раніше утримували під час транзиту до виправної колонії в російському Тамбові", - йдеться в повідомленні.

Юристка Ліля Гемеджи розповіла, що під час перебування Мустафаєва в СІЗО-1 було зафіксовано низку порушень його прав.

Зокрема, у політв'язня було вилучено машинку для стрижки волосся, релігійну літературу, лікарські препарати. Більш того, чоловіка не годували відповідно до законодавчих норм.

"Йому не дозволяли розмовляти під час дзвінків із сім'єю кримськотатарською мовою. Все це стало підставою для подання позову до слідчого ізолятора №1" - стверджує Гамеджи.

На даний момент захист Мустафаєва планує оскаржувати це рішення в касаційній інстанції. Раніше Рязанський суд відхилив позов Мустафаєва, відмовившись долучити до справи про порушення його прав усі наявні письмові докази та свідчення свідків із цього приводу.

Варто зазначити, що Сервер Мустафаєв - координатор громадського об'єднання "Кримська солідарність". його заарештували силовики РФ у 2018 році після обшуків.

16 вересня 2020 року в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону кримського правозахисника засудили до 14 років позбавлення волі.

"Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір", - уточнили наостанок в повідомленні.