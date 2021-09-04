В оккупированном Крыму силовики проводят обыск в замглавы Меджлиса
Фото: замглавы Меджлиса Нариман Джеляль (facebook.com/crimeansolidarity)
В оккупированном Крыму пророссийские силовики проводят очередной обыск. В этот раз пришли к заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".
Обыск проводят в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.
"Проходит обыск у Наримана Джеляла - крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенного РФ в 2016 году", - сообщили правозащитники.
Напомним, российские силовики в конце августа проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.
МИД Украины назвал обыски в Крыму провокацией накануне Крымской платформы.