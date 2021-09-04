ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В оккупированном Крыму силовики проводят обыск в замглавы Меджлиса

Новина українською →
Суббота 04 сентября 2021 08:41
В оккупированном Крыму силовики проводят обыск в замглавы Меджлиса Фото: замглавы Меджлиса Нариман Джеляль (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму пророссийские силовики проводят очередной обыск. В этот раз пришли к заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Обыск проводят в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.

"Проходит обыск у Наримана Джеляла - крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенного РФ в 2016 году", - сообщили правозащитники.

Напомним, российские силовики в конце августа проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.

МИД Украины назвал обыски в Крыму провокацией накануне Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым
NEWS
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин