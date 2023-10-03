РФ депортує Джелялова і ще двох кримських політв'язнів. МЗС відреагувало на репресії

Росія незаконно та примусово етапує братів Асана та Азіза Ахтемових та Нарімана Джелялова з тимчасово захопленого українського Криму. Міністерство закордонних справ України засудило таке відправлення інтервентами політичних ув'язнених на територію РФ до в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

У відомстві зазначили, що російська окупаційна "адміністрація" у Криму з моменту захоплення українського півострова розгорнула цілеспрямовану репресивну кампанію з метою викорінення будь-яких форм нелояльності.

"Однією з головних жертв репресій став корінний народ Криму - кримські татари, сотні з яких зазнали різних форм переслідувань за етнічним, політичним, релігійним підґрунтям", - йдеться у коментарі МЗС.

У міністерстві наголосили, що РФ має виконати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна", що була ухвалена 15 грудня 2022 року. Вона вимагає звільнення незаконно затриманих українців.

Так, у МЗС рішуче засудили примусове етапування громадян України Джеляла та братів Ахтемових з окупованого Криму до Росії. У відомстві закликали міжнародну спільноту до тиску на РФ для негайного звільнення незаконно ув'язнених українців.

"Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів України, у тому числі в рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених російською окупаційною адміністрацією в Криму, та запровадити нові санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України", - заявили в МЗС.

Переслідування Джеляла та братів Ахтемових

Наріман Джелял - перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, що заборонений у Криму з 2016 року як "екстремістська організація", а Азіз та Асан Ахтемові є кримськотатарськими активістами. Усіх троє було затримано силовими структурами окупаційної "адміністрації" у вересні 2021 року за сфабрикованими звинуваченнями.

Тієї ж осені Нарімана Джеляла і братів Ахтемових додатково звинуватили в злочинах, які вони не здійснювали.

Після майже року "розслідування" 21 вересня 2022 року у Криму їх "засудили". Джелялу дали 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і призначили штраф 700 тисяч рублів і 1 рік і 6 місяців обмеження волі пересування.

Окупаційний суд "засудив" Асана Ахтемова до 15 років строку зі штрафом 500 тисяч рублів та терміном обмеження свободи пересування 1 рік. А Азізу Ахтемову дали 13 років позбавлення волі, призначили штраф в 500 тисяч рублів і обмеження свободи пересування на 1 рік.