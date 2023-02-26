Більшість - кримські татари. Омбудсмен назвав кількість політв'язнів, яких утримує РФ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця .

"Наразі РФ незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 з них - кримські татари. Кричущим порушенням Росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала нещодавня загибель у застінках Кремля двох закатованих політв’язнів - Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги", - написав він.

Лубінець зазначив, що Росія не припиняє жорсткі репресії та переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму через постійний острах перед нашим спротивом. Так, окупанти проводять незаконні обшуки, відкривають сфабриковані кримінальні справи, надумують вироки, зокрема, представникам корінного народу півострова - кримським татарам.

Нагадаємо, в Україні хочуть створити реєстр політв'язнів Кремля.

РБК-Україна повідомляло, що 9 лютого в російському СІЗО помер кримчанин Джеміль Гафаров, який був незаконно засуджений Росією на 13 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що українець Костянтин Ширінг помер у російській в'язниці. Він страждав від хвороби серця, але йому відмовляли у наданні медичної допомоги.

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