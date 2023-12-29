Изъяли лекарства и вещи: режим РФ продолжает издеваться над крымскими политзаключенными

У крымчанина Сервера Мустафаева в СИЗО изъяли лекарства и личные вещи. Российский суд не увидел в этом нарушений его прав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".
"Российский суд отказал в апелляционной жалобе осужденного Россией крымчанина Сервера Мустафаева, пытавшегося обжаловать решение Рязанского суда по иску в рязанский СИЗО-1 в РФ, где его ранее содержали во время транзита в исправительную колонию в российском Тамбове", - говорится в сообщении.
Юрист Лиля Гемеджи рассказала, что во время пребывания Мустафаева в СИЗО-1 был зафиксирован ряд нарушений его прав.
В частности, у политзаключенного была изъята машинка для стрижки волос, религиозная литература, лекарственные препараты. Более того, мужчину не кормили в соответствии с законодательными нормами.
"Ему не разрешали разговаривать во время звонков с семьей на крымскотатарском языке. Все это стало основанием для подачи иска в следственный изолятор №1" - утверждает Гамеджи.
В настоящее время защита Мустафаева планирует обжаловать это решение в кассационной инстанции. Ранее Рязанский суд отклонил иск Мустафаева, отказавшись приобщить к делу о нарушении его прав все имеющиеся письменные доказательства и свидетельские показания по этому поводу.
Следует отметить, что Сервер Мустафаев - координатор общественного объединения "Крымская солидарность". Его арестовали силовики РФ в 2018 году после обысков.
16 сентября 2020 года в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону крымского правозащитника приговорили к 14 годам лишения свободы.
"Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу Хизб ут-Тахрир", - уточнили напоследок в сообщении.
В начале октября стало известно, что Россия незаконно и принудительно этапировала братьев Асана и Азиза Ахтемовых и Наримана Джелялова из временно захваченного украинского Крыма.
Ранее сообщалось, что российские силовики вывезли замглавы Меджлиса из дома после обысков. Тогда в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму крымских татар, прошедших в домах, были задержаны и вывезены в неизвестном направлении 5 человек.
Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Российская Федерация незаконно удерживает 180 политзаключенных, большинство из них - крымские татары.
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