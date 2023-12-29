RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изъяли лекарства и вещи: режим РФ продолжает издеваться над крымскими политзаключенными

Фото: крымский политзаключенный-правозащитник Сервер Мустафаев (relativespp.org)
Автор: Ярослава Борзова

У крымчанина Сервера Мустафаева в СИЗО изъяли лекарства и личные вещи. Российский суд не увидел в этом нарушений его прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Российский суд отказал в апелляционной жалобе осужденного Россией крымчанина Сервера Мустафаева, пытавшегося обжаловать решение Рязанского суда по иску в рязанский СИЗО-1 в РФ, где его ранее содержали во время транзита в исправительную колонию в российском Тамбове", - говорится в сообщении.

Юрист Лиля Гемеджи рассказала, что во время пребывания Мустафаева в СИЗО-1 был зафиксирован ряд нарушений его прав.

В частности, у политзаключенного была изъята машинка для стрижки волос, религиозная литература, лекарственные препараты. Более того, мужчину не кормили в соответствии с законодательными нормами.

"Ему не разрешали разговаривать во время звонков с семьей на крымскотатарском языке. Все это стало основанием для подачи иска в следственный изолятор №1" - утверждает Гамеджи.

В настоящее время защита Мустафаева планирует обжаловать это решение в кассационной инстанции. Ранее Рязанский суд отклонил иск Мустафаева, отказавшись приобщить к делу о нарушении его прав все имеющиеся письменные доказательства и свидетельские показания по этому поводу.

Следует отметить, что Сервер Мустафаев - координатор общественного объединения "Крымская солидарность". Его арестовали силовики РФ в 2018 году после обысков.

16 сентября 2020 года в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону крымского правозащитника приговорили к 14 годам лишения свободы.

"Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу Хизб ут-Тахрир", - уточнили напоследок в сообщении.

Крымские политзаключенные

В начале октября стало известно, что Россия незаконно и принудительно этапировала братьев Асана и Азиза Ахтемовых и Наримана Джелялова из временно захваченного украинского Крыма.

Ранее сообщалось, что российские силовики вывезли замглавы Меджлиса из дома после обысков. Тогда в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму крымских татар, прошедших в домах, были задержаны и вывезены в неизвестном направлении 5 человек.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Российская Федерация незаконно удерживает 180 политзаключенных, большинство из них - крымские татары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Политзаключенные в РФ