У Вільнюсі всю ніч не працював аеропорт через метеокулі, запущені з Білорусі
У Литві з вечора 28 листопада і до ранку 29 листопада не працював аеропорт Вільнюса через зафіксовані у повітряному просторі метеокулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Як повідомляється, внаслідок запроваджених обмежень у повітряному просторі три рейси були скасовані, а дев’ять перенаправлені в аеропорти Каунаса і Риги. Також час вильоту і прибуття 10 рейсів було скориговано.
Внаслідок цього постраждали понад три тисячі пасажирів і 22 рейси.
Спочатку було оголошено, що обмеження повітряного простору будуть діяти до 02:15 суботи, але пізніше цей термін був продовжений кілька разів.
Обмеження повітряного простору були зняті близько 07:03.
За попередніми даними, робота аеропорту була призупинена через фіксовані навігаційні позначки, характерні для метеорологічних зондів, що рухаються в напрямку аеропорту.
Глава Національного кризового управління Вілмантас Віткаускас заявив, що в останні доби в повітряному просторі Литви зафіксована виняткова активність контрабандних повітряних куль, що запускаються з Білорусі.
За попередніми даними, зафіксовано понад 60 позначок.
Провокації Білорусі у Литві
Нагадаємо, 4 листопада неподалік від Вільнюського аеропорту було помічено невідомий безпілотник. На цьому тлі аеропорт закрили на кілька годин.
При цьому в жовтні в повітряному просторі Литви помітили повітряні кулі з контрабандою, які запускали з території Білорусі.
Також стало відомо, що у Литві затримали оператора дрона, який літав біля аеропорту у Вільнюсі.
Ніч проти 24 листопада у Литві також була "найнапруженішою" через масований запуск повітряних куль із території Білорусі.
В країні закликали ЄС відреагувати на провокації.