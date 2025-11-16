У Литві затримали оператора дрона, який літав біля аеропорту у Вільнюсі

Поблизу аеропорту у Вільнюсі затримали чоловіка, який підняв дрон у забороненій для польотів зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Як повідомляється, 15 листопада о 12:00 система Fly Safe Служби громадської безпеки (VST) зафіксувала зліт безпілотного літального апарату у зоні заборони польотів в районі вільнюського аеропорту.

Реагуючи на порушення, співробітники Групи спеціальних завдань Служби громадської безпеки негайно виїхали на місце події. Хоча дрон незабаром зник з поля зору системи, екіпаж, визначивши адресу, затримав оператора дрона о 12:07.

У зв'язку з цим інцидентом VST зв'язалася з Департаментом поліції та Службою аеронавігації. Польоти літаків на летовищі не припинялися.

Затриманого оператора дрона передано Військовій поліції, проти нього порушено адміністративну справу. Чоловікові загрожує штраф від 400 до 800 євро.

"За словами затриманого оператора, він думав, що в цьому місці запускати дрон можна. Однак нагадуємо, що незнання не звільняє від відповідальності", - зазначили у Службі.