В Вильнюсе всю ночь не работал аэропорт из-за метеошаров, запущенных из Беларуси
В Литве с вечера 28 ноября и до утра 29 ноября не работал аэропорт Вильнюса из-за зафиксированных в воздушном пространстве метеошары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Как сообщается, в результате введенных ограничений в воздушном пространстве три рейса были отменены, а девять перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги. Также время вылета и прибытия 10 рейсов было скорректировано.
В результате этого пострадали более трех тысяч пассажиров и 22 рейса.
Изначально было объявлено, что ограничения воздушного пространства будут действовать до 02:15 субботы, но позже этот срок был продлен несколько раз.
Ограничения воздушного пространства были сняты около 07:03.
По предварительным данным, работа аэропорта была приостановлена из-за фиксированных навигационных отметок, характерных для метеорологических зондов, движущихся в направлении аэропорта.
Глава Национального кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил, что в последние сутки в воздушном пространстве Литвы зафиксирована исключительная активность контрабандных воздушных шаров, запускаемых из Беларуси.
По предварительным данным, зафиксировано более 60 отметок.
Провокации Беларуси в Литве
Напомним, 4 ноября неподалеку от Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник. На этом фоне аэропорт закрыли на несколько часов.
При этом в октябре в воздушном пространстве Литвы заметили воздушные шары с контрабандой, которые запускали с территории Беларуси.
Также стало известно, что в Литве задержали оператора дрона, который летал возле аэропорта в Вильнюсе.
Ночь на 24 ноября в Литве также была "самой напряженной" из-за массированного запуска воздушных шаров с территории Беларуси.
В стране призвали ЕС отреагировать на провокации.