В Вильнюсе всю ночь не работал аэропорт из-за метеошаров, запущенных из Беларуси

В Литве с вечера 28 ноября и до утра 29 ноября не работал аэропорт Вильнюса из-за зафиксированных в воздушном пространстве метеошары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Как сообщается, в результате введенных ограничений в воздушном пространстве три рейса были отменены, а девять перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги. Также время вылета и прибытия 10 рейсов было скорректировано.

В результате этого пострадали более трех тысяч пассажиров и 22 рейса.

Изначально было объявлено, что ограничения воздушного пространства будут действовать до 02:15 субботы, но позже этот срок был продлен несколько раз.

Ограничения воздушного пространства были сняты около 07:03.

По предварительным данным, работа аэропорта была приостановлена из-за фиксированных навигационных отметок, характерных для метеорологических зондов, движущихся в направлении аэропорта.

Глава Национального кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил, что в последние сутки в воздушном пространстве Литвы зафиксирована исключительная активность контрабандных воздушных шаров, запускаемых из Беларуси.

По предварительным данным, зафиксировано более 60 отметок.