ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Вильнюсе всю ночь не работал аэропорт из-за метеошаров, запущенных из Беларуси

Вильнюс, Литва, Суббота 29 ноября 2025 14:10
UA EN RU
В Вильнюсе всю ночь не работал аэропорт из-за метеошаров, запущенных из Беларуси Фото: в Вильнюсе на ночь закрывали аэропорт из-за метеошаров, запущенных из Беларуси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Литве с вечера 28 ноября и до утра 29 ноября не работал аэропорт Вильнюса из-за зафиксированных в воздушном пространстве метеошары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как сообщается, в результате введенных ограничений в воздушном пространстве три рейса были отменены, а девять перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги. Также время вылета и прибытия 10 рейсов было скорректировано.

В результате этого пострадали более трех тысяч пассажиров и 22 рейса.

Изначально было объявлено, что ограничения воздушного пространства будут действовать до 02:15 субботы, но позже этот срок был продлен несколько раз.

Ограничения воздушного пространства были сняты около 07:03.

По предварительным данным, работа аэропорта была приостановлена из-за фиксированных навигационных отметок, характерных для метеорологических зондов, движущихся в направлении аэропорта.

Глава Национального кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил, что в последние сутки в воздушном пространстве Литвы зафиксирована исключительная активность контрабандных воздушных шаров, запускаемых из Беларуси.

По предварительным данным, зафиксировано более 60 отметок.

Провокации Беларуси в Литве

Напомним, 4 ноября неподалеку от Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник. На этом фоне аэропорт закрыли на несколько часов.

При этом в октябре в воздушном пространстве Литвы заметили воздушные шары с контрабандой, которые запускали с территории Беларуси.

Также стало известно, что в Литве задержали оператора дрона, который летал возле аэропорта в Вильнюсе.

Ночь на 24 ноября в Литве также была "самой напряженной" из-за массированного запуска воздушных шаров с территории Беларуси.

В стране призвали ЕС отреагировать на провокации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Литва Аэропорт
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает