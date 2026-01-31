"Вільні руки" від валіз: як залишити багаж у готелі та отримати його вже вдома

"Нова пошта" запустила послугу "Вільні руки", яка дозволяє мандрівникам відправляти багаж просто з рецепції готелю, а отримувати його вже вдома (у зручний для цього спосіб).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.
Послуга "Вільні руки" дозволяє подорожувати легше, адже свої валізи можна залишати у готелі й час додому проводити без багажу.
У прес-службі НП пояснили, що відтепер багаж можна відправити прямо з рецепції готелю, а отримати його там, де зручно:
Для того, щоб скористатися послугою, необхідно:
Відстежувати доставку можна віддалено - через мобільний застосунок "Нової пошти".
Наголошується, що багаж, оформлений до 12:00, відправляється цього ж дня.
Варто зазначити також, що перелік готелів, в яких доступна послуга, можна знайти на офіційному сайті НП.
Згідно з інформацією компанії, для послуги "Вільні руки" діє фіксований тариф - 399 гривень за кожне місце в експрес-накладній.
Уточнюється, що тариф вже враховує:
Тим часом для власників карт Mastercard - World Elite та World Black Edition - така послуга взагалі безкоштовна.
