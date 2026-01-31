"Вільні руки" від валіз: як залишити багаж у готелі та отримати його вже вдома

Як працює послуга "Вільні руки"

Послуга "Вільні руки" дозволяє подорожувати легше, адже свої валізи можна залишати у готелі й час додому проводити без багажу.

У прес-службі НП пояснили, що відтепер багаж можна відправити прямо з рецепції готелю, а отримати його там, де зручно:

у відділенні "Нової пошти";

у поштоматі;

кур'єрською доставкою.

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно:

відсканувати відповідний QR-код на рецепції готелю;

вказати місце доставки;

взяти бирку в адміністратора;

вписати в неї останні 4 цифри номера посилки;

прикріпити бирку до валізи або сумки;

передати багаж адміністратору.

Відстежувати доставку можна віддалено - через мобільний застосунок "Нової пошти".

Як скористатись послугою "Вільні руки" (інфографіка: novaposhta.ua)

Наголошується, що багаж, оформлений до 12:00, відправляється цього ж дня.

Варто зазначити також, що перелік готелів, в яких доступна послуга, можна знайти на офіційному сайті НП.

Скільки коштує така послуга НП

Згідно з інформацією компанії, для послуги "Вільні руки" діє фіксований тариф - 399 гривень за кожне місце в експрес-накладній.

Уточнюється, що тариф вже враховує:

доставку посилок та вантажів: тариф "Локал", по Україні, у селище/село;

вагу одного місця: до 32 кг (фактична або об'ємна);

кількість місць в одній ЕН: не більше 5;

тип доставки: "Адреса - Відділення", "Адреса - Поштомат", "Адреса - Адреса";

пакування;

комісію від оголошеної цінності - до 5 000 гривень (для оголошеної цінності понад 5 000 - комісія 0,5% від повної суми).

Тим часом для власників карт Mastercard - World Elite та World Black Edition - така послуга взагалі безкоштовна.

Тариф послуги НП "Вільні руки" (інфографіка: novaposhta.ua)