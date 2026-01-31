"Свободные руки" от чемоданов: как оставить багаж в отеле и получить его уже дома

"Новая почта" запустила услугу "Свободные руки", которая позволяет путешественникам отправлять багаж прямо с рецепции отеля, а получать его уже дома (удобным для этого способом).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Telegram.
Услуга "Свободные руки" позволяет путешествовать легче, ведь свои чемоданы можно оставлять в отеле и время домой проводить без багажа.
В пресс-службе НП объяснили, что отныне багаж можно отправить прямо с рецепции отеля, а получить его там, где удобно:
Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
Отслеживать доставку можно удаленно - через мобильное приложение "Новой почты".
Подчеркивается, что багаж, оформленный до 12:00, отправляется в этот же день.
Стоит отметить также, что перечень отелей, в которых доступна услуга, можно найти на официальном сайте НП.
Согласно информации компании, для услуги "Свободные руки" действует фиксированный тариф - 399 гривен за каждое место в экспресс-накладной.
Уточняется, что тариф уже учитывает:
Между тем для владельцев карт Mastercard - World Elite и World Black Edition - такая услуга вообще бесплатная.
