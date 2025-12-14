"Віктор заслужив свій орден Леніна": Сікорський та Сійярто посперечалися через Орбана

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та його угорський колега Петер Сійярто знову посперечалися. На цей раз - через істерику угорського прем'єра Віктора Орбана щодо рішення про безстрокове замороження активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі Сікорського та Сійярто під дописом Орбана.

Сікорський поширив допис Орбана, де той скаржиться, що Європейська комісія нібито "оминула Угорщину" та "порушує європейське законодавство серед білого дня". Польський міністр дуже влучно висміяв істерику Орбана, пославшись на проросійські симпатії угорського прем'єра.

"Віктор заслужив свій орден Леніна", - пожартував голова польського МЗС.

Після цього у коментарях з'явився угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто. Угорський голова МЗС відразу кинувся на захист свого патрона, виголосивши традиційні для нього пропагандистські меседжі.

"Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!!", - заявив він.

У відповідь Сійярто Сікорський написав, що Європа знає, на чиєму боці буде проросійський угорський уряд.

"Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці", - зазначив він, натякаючи, що орбанський Будапешт миттєво зрадить Євросоюз, якщо Росія нападе на західні країни.