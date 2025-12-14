ua en ru
"Виктор заслужил свой орден Ленина": Сикорский и Сийярто поспорили из-за Орбана

Венгрия, Польша, Воскресенье 14 декабря 2025 21:56
"Виктор заслужил свой орден Ленина": Сикорский и Сийярто поспорили из-за Орбана
Автор: Антон Корж

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и его венгерский коллега Петер Сийярто снова поспорили. На этот раз - из-за истерики венгерского премьера Виктора Орбана относительно решения о бессрочном замораживании активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии Сикорского и Сийярто под сообщением Орбана.

Сикорский распространил сообщение Орбана, где тот жалуется, что Европейская комиссия якобы "обошла Венгрию" и "нарушает европейское законодательство средь бела дня". Польский министр очень метко высмеял истерику Орбана, сославшись на пророссийские симпатии венгерского премьера.

"Виктор заслужил свой орден Ленина", - пошутил глава польского МИД.

После этого в комментариях появился венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Венгерский глава МИД сразу бросился на защиту своего патрона, произнеся традиционные для него пропагандистские месседжи.

"Мы понимаем, что вы очень хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!!", - заявил он.

В ответ Сийярто Сикорский написал, что Европа знает, на чьей стороне будет пророссийское венгерское правительство.

"Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет, но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне", - отметил он, намекая, что орбанский Будапешт мгновенно предаст Евросоюз, если Россия нападет на западные страны.

Отметим, ранее Орбан устроил очередную истерику после решения Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов, назвав это "декларацией войны". До этого он истерил, называя голосование по бессрочному замораживанию активов "брюссельской диктатурой".

Страны Европейского Союза 12 декабря приняли решение бессрочно продлить блокировку российских активов. При этом Венгрия и Словакия были против, Бельгия воздержалась.

Высокая представительница ЕС по вопросам дипломатии Кая Каллас позже подтвердила, что Евросоюз не отдаст России замороженные активы до того момента, пока страна-агрессор не выплатит Украине репарации.

