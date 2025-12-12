"Брюссельська диктатура": Орбан влаштував істерику через заборону повернення Росії активів

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан влаштував істерику після рішення Єврокомісії влаштувати голосування за заборону повернення Росії заморожених активів. Проросійський діяч назвав це "брюссельською диктатурою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Орбана у Facebook .

Як відомо, комітет постійних представників Європейського Союзу 11 грудня почав голосування щодо затвердження пропозиції Європейської комісії заборонити повернення Росії активів, які були заморожені в юрисдикції ЄС.

Після цього Орбан, який є великим симпатиком російського диктатора Володимира Путіна, розкритикував Брюссель. Зокрема Орбан заявив, що Єврокомісія, мовляв, "перетне Рубікон", а голосування нібито "завдасть непоправної шкоди Союзу".

"Предметом голосування є заморожені російські активи, які до цього часу кожні шість місяців ставилися на голосування країнами-членами ЄС, що призводило до одностайних рішень. Сьогоднішньою процедурою Брюссель одним розчерком пера скасовує вимогу одностайності, що є явно незаконним", - написав проросійський угорський прем'єр.

Також Орбан звинуватив Єврокомісію у нібито "систематичному порушенні європейського права" та бажанні "продовжити свою явно програшну війну в Україні". Він додав, що рішення, мовляв, "покладе кінець верховенству права в Європейському Союзі, а європейські лідери стануть понад правилами... встановлюється брюссельська диктатура".

"Угорщина протестує проти цього рішення і зробить все, що в її силах, щоб відновити верховенство права", - в кінці пригрозив проросійський діяч.