"Це декларація війни": Орбан обурився рішенням ЄС безстроково заморозити активи РФ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував рішення Європейського Союзу про безстрокове заморожування російських активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet.
"Захоплення сотень мільярдів іншої держави ніколи в історії не залишалося без відповіді. Це декларація війни", - сказав Орбан під час під час зустрічі з виборцями в Могачі перед запланованими на квітень наступного року парламентськими виборами.
Прем'єр Угорщини зазначив, що ігнорування Будапешта при прийнятті рішення щодо російських активів показало, що "ілюзія про верховенство права в Брюсселі розвіялася".
Він також попередив своїх прихильників, що вони повинні підготуватися до "третьої спроби Брюсселя виграти вибори в їхній країні".
"Наші національні резерви знаходяться там же, де й у росіян - у бельгійців. Якщо вони доберуться до цих коштів, нам теж доведеться задуматися, чи в надійному місці вони лежать. Російські гроші заморозили в Бельгії після початку війни, і тепер їх хочуть зачепити. Це надзвичайно незвична і небезпечна річ, адже у бельгійців є договір, згідно з яким вони несуть відповідальність перед росіянами за їхні гроші", - додав Орбан.
За його словами, якщо європейці все ж підуть на цей крок, то, "можливо, інші країни перестануть зберігати свої гроші в євро".
Також він додав, що спочатку жителів Європи запевняли, що війну "фінансують не з їхньої кишені, а за рахунок російських активів".
Угорський прем'єр наголосив, що тепер європейським лідерам доведеться визнати, що війну оплачують не тільки нинішні європейці, а й оплачуватимуть і їхні онуки.
"Усі ці європейські лідери зазнають краху, тому що з'ясується, що вони не можуть фінансувати цю війну за рахунок російських активів", - підкреслив він.
Євросоюз безстроково заморозив російські активи
Нагадаємо, 12 грудня країни Євросоюзу погодилися заморозити російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.
Водночас Reuters уточнює, що уряди країн Євросоюзу домовилися заморозити російські активи "на стільки, скільки буде потрібно", замість того, щоб кожні шість місяців голосувати за продовження заморожування активів.
Таке рішення усуває ризик того, що Угорщина і Словаччина, які зберігають "теплі" стосунки з Росією, можуть заблокувати продовження заморозки російських активів і, таким чином, гроші повернуться агресору.
Також безстрокове заморожування активів може переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання цих коштів для надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі до 165 млрд євро для покриття її військових і цивільних бюджетних потреб у 2026 і 2027 роках.
Очікується, що Єврорада збереться 18 грудня, щоб остаточно узгодити деталі "репараційного кредиту" і розв'язати проблеми, що залишаються, зокрема гарантії всіх урядів ЄС для Бельгії, що вона не залишиться одна з оплатою рахунків, якщо потенційний позов Москви виявиться успішним.