Каллас: 210 млрд євро активів РФ залишаться замороженими до репарацій для України
Євросоюз не віддасть Росії заморожені активи до того моменту, поки країна-агресор не виплатить Україні репарації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Каю Каллас у соцмережі X.
Каллас нагадала, що Євросоюз ухвалив рішення про безстрокове заморожування російських активів.
"Це гарантує, що до 210 мільярдів євро російських коштів залишаться на території ЄС, якщо Росія не виплатить Україні в повному обсязі репарації за заподіяну шкоду", - підкреслила вона.
Голова дипломатії ЄС запевнила, що блок нарощуватиме тиск на Росію доти, доки вона не почне серйозно ставитись до переговорів.
Також, за її словами, засідання Євроради наступного тижня матиме вирішальне значення для забезпечення фінансових потреб України на найближчі роки.
Важливе рішення ЄС щодо активів Росії
Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, країни Євросоюзу ухвалили рішення безстроково продовжити блокування російських активів.
До цього моменту країни блоку повинні були кожні шість місяців продовжувати заморожування російських активів. Це створювало певні ризики, оскільки в будь-який момент Угорщина або Словаччина могли заблокувати таке рішення.
Також, як написало Reuters, безстрокове заморожування активів РФ важливе в контексті обговорення "репараційного кредиту" для України.
Очікується, що 18 грудня лідери країн Євросоюзу зберуться, щоб розглянути можливість надання Україні такого кредиту. Проти ініціативи виступає Бельгія, вона побоюється позовів і санкцій з боку Москви.
Сьогодні Бельгія разом з Італією, Мальтою та Болгарією закликали шукати альтернативні сценарії фінансової допомоги Україні.