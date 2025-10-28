ua en ru
Викрали понад 4 млн тон зерна з України: заступнику міністра РФ повідомили про підозру

Вівторок 28 жовтня 2025 12:49
UA EN RU
Викрали понад 4 млн тон зерна з України: заступнику міністра РФ повідомили про підозру Фото: заступнику міністра РФ повідомили про підозру за викрадення зерна з України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Заступнику міністра сільського господарства РФ повідомлено про підозру у воєнному злочині за викрадення понад 4 млн тон зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено, що заступник міністра сільського господарства РФ організував незаконне привласнення зерна та майна українських агропідприємств на тимчасово окупованих територіях.

Обсяг викраденого зерна – понад 4,1 млн тон на суму понад 23 млрд грн. Викрадене вивозили до Росії та тимчасово окупованого Криму, а потім експортували морем під виглядом "російського" зерна.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Росія краде українське зерно

Нагадаємо, у Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором незаконно вивозило пшеницю з окупованого Криму. Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.

Раніше стало відомо, що країна-агресор вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран. Зокрема, загарбники налагодили новий логістичний маршрут - аграрну продукцію потягами вивозять з Луганської області до Каспійського моря, а далі до Ірану.

На початку року Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно. Детальніше про це – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

