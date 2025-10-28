Похитили более 4 млн тонн зерна из Украины: заместителю министра РФ сообщили о подозрении

Фото: заместителю министра РФ сообщили о подозрении за похищение зерна из Украины (Getty Images)

Заместителю министра сельского хозяйства РФ сообщено о подозрении в военном преступлении за похищение более 4 млн тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора установлено, что заместитель министра сельского хозяйства РФ организовал незаконное присвоение зерна и имущества украинских агропредприятий на временно оккупированных территориях. Объем похищенного зерна - более 4,1 млн тонн на сумму более 23 млрд грн. Похищенное вывозили в Россию и временно оккупированный Крым, а затем экспортировали морем под видом "российского" зерна. Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.