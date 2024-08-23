Росія вивозить українське зерно до Ірану, - ЦНС

Країна-агресор Російська Федерація вивозить українське зерно з тимчасово окупованих територій України до Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Як зазначається, російські окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять з Луганської області до Каспійського моря, а далі до Ірану.

Водночас за твердженням ЦНС, в Кремлі незадоволені падінням врожайності на окупованій частині Херсонської області.

"Хочу причиною є знищення самим Кремлем системи зрошення регіону внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.