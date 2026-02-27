"Вікно відкрите": Зеленський вважає за можливе досягти миру в Україні до листопада

Є вікно можливостей для закінчення війни Росії проти України до проміжних виборів у США у листопаді цього року. І зараз воно відкрите.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.
"Тепер я вважаю, що в нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… Це залежить від цих місяців - чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До важливих, впливових виборів у США. Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей. Зараз це вікно відкрите", - сказав Зеленський.
Він зазначив,що Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають.
"І я справді так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", - наголосив президент.
Зеленський також описав свої стосунки з президентом США Дональдом Трампом як "непрості", але підкреслив, що відносини України виходять за межі "особистостей".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що хоче домогтися завершення війни в Україні за місяць.
Водночас у Білому домі наполягають на укладенні угоди щодо завершення війни в України до 250-ї річниці незалежності США, яке святкуватимуть 4 липня.
Також раніше ЗМІ повідомляли, що учасники переговорів США та України обговорили можливе досягнення мирної угоди з Росією у березні 2026 року.
До того ж Україна хоче прискорити укладення мирної угоди з Росією, використавши посередництво США та особисту роль Трампа.
Водночас Зеленський оцінив стан роботи над документи щодо завершення війни. Він вважає, що необхідно більше прогресу.