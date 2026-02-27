"Вікно відкрите": Зеленський вважає за можливе досягти миру в Україні до листопада

"Тепер я вважаю, що в нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… Це залежить від цих місяців - чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До важливих, впливових виборів у США. Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей. Зараз це вікно відкрите", - сказав Зеленський.

Він зазначив,що Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають.

"І я справді так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", - наголосив президент.

Зеленський також описав свої стосунки з президентом США Дональдом Трампом як "непрості", але підкреслив, що відносини України виходять за межі "особистостей".