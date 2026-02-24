У Білому домі наполягають на укладенні угоди щодо завершення війни в України до 250-ї річниці незалежності США, яке святкуватимуть 4 липня.

За даними джерел агентства серед союзників Вашингтону, Сполучені Штати наполягають на досягненні угоди до того, як президент США Дональд Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня. При цьому, за словами високопоставлених європейських політиків та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий піти на угоду, яка не задовольняє його основні вимоги. Зазначається, що переговори вже перетнули кілька дедлайнів від адміністрації США, і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями.