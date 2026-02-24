Трамп прив'язав кінець війни РФ проти України до знакової дати, - Bloomberg
У Білому домі наполягають на укладенні угоди щодо завершення війни в України до 250-ї річниці незалежності США, яке святкуватимуть 4 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел агентства серед союзників Вашингтону, Сполучені Штати наполягають на досягненні угоди до того, як президент США Дональд Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня.
При цьому, за словами високопоставлених європейських політиків та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий піти на угоду, яка не задовольняє його основні вимоги.
Зазначається, що переговори вже перетнули кілька дедлайнів від адміністрації США, і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями.
Яким Трамп бачить завершення війни в України
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп хоче підписати угоду про гарантії безпеки та завершення війни в Україні під час масштабної церемонії, але Україна вимагає попереднього її схвалення Конгресом.
При цьому українська сторона наполягає на тому, що гарантії безпеки повинні бути спочатку узгоджені та ратифіковані Конгресом США. На думку президента України Володимира Зеленського, це дасть українському народу впевненість у тому, що вони зможуть покладатися на своїх союзників у майбутньому.
Також раніше президент США заявив, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував. Він зауважив, що вважав її найлегшою.