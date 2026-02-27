"Окно открыто": Зеленский считает возможным достичь мира в Украине до ноября

Есть окно возможностей для окончания войны России против Украины до промежуточных выборов в США в ноябре этого года. И сейчас оно открыто.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.
"Теперь я считаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году... Это зависит от этих месяцев - будем ли мы иметь возможность завершить войну до осени. До важных, влиятельных выборов в США. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей. Сейчас это окно открыто", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают.
"И я действительно так считаю. Они действительно могут оказать давление на Путина. Они могут остановить эту войну", - подчеркнул президент.
Зеленский также описал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом как "непростые", но подчеркнул, что отношения Украины выходят за пределы "личностей".
Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что хочет добиться завершения войны в Украине за месяц.
В то же время в Белом доме настаивают на заключении соглашения по завершению войны в Украине до 250-й годовщины независимости США, которое будут праздновать 4 июля.
Также ранее СМИ сообщали, что участники переговоров США и Украины обсудили возможное достижение мирного соглашения с Россией в марте 2026 года.
К тому же Украина хочет ускорить заключение мирного соглашения с Россией, использовав посредничество США и личную роль Трампа.
В то же время Зеленский оценил состояние работы над документы по завершению войны. Он считает, что необходимо больше прогресса.