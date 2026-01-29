"Исключено и невозможно": Мерц о вступлении Украины в ЕС к 2027 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на скорейшее вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NW .

"Присоединение 1 января 2027 года исключено. Это невозможно", - сказал Мерц после консультаций между лидерами СДПГ и ХДС/ХСС в канцелярии в Берлине.

Он пояснил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям. И как правило, этот процесс обычно занимает несколько лет.

В то же время Мерц подчеркнул, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению. Однако это долгосрочный процесс.

"Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским Союзом. Это всегда возможно, но столь быстрое вступление просто нецелесообразно", - резюмировал канцлер ФРГ.