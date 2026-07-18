Виховання "в мережі": як гаджети непомітно впливають на звички та здоров'я юних українців

Головне: Дисбаланс часу : більшість батьків впевнені, що здатні контролювати використання дітьми гаджетів, але у частини юних українців все ж простежується порушення балансу між онлайн та офлайн життям.

: більшість батьків впевнені, що здатні контролювати використання дітьми гаджетів, але у частини юних українців все ж простежується порушення балансу між онлайн та офлайн життям. Гаджет як інструмент : майже половина батьків (43,6%) використовують пристрої, щоб заспокоїти дитину чи "вберегти" її від нудьги, а 28,5% - щоб нагодувати.

: майже половина батьків (43,6%) використовують пристрої, щоб заспокоїти дитину чи "вберегти" її від нудьги, а 28,5% - щоб нагодувати. Звичка "з дитинства" : більше вільного часу онлайн, ніж офлайн, проводять 21,2% дошкільнят і 33,6% школярів.

: більше вільного часу онлайн, ніж офлайн, проводять 21,2% дошкільнят і 33,6% школярів. Фізичне здоров'я : надмірний час у мережі може призводити до проблем зі сном (через гаджети майже половина школярів лягають пізніше) та навіть нехтування харчуванням.

: надмірний час у мережі може призводити до проблем зі сном (через гаджети майже половина школярів лягають пізніше) та навіть нехтування харчуванням. Психологічний стан : значна частина дітей відчувають погіршення настрою після онлайн-активностей, а понад 13% школярів почуваються пригніченими через порівняння свого життя з контентом у соцмережах.

: значна частина дітей відчувають погіршення настрою після онлайн-активностей, а понад 13% школярів почуваються пригніченими через порівняння свого життя з контентом у соцмережах. Соціальна ізоляція: через користування гаджетами 20,7% дошкільнят і 19,8% школярів проводять менше часу з родиною чи друзями.

Баланс часу, проведеного онлайн і офлайн

Результати проведеного агенцією Sense Research дослідження свідчать про те, що більшість батьків позитивно оцінюють свою здатність контролювати час, який їхні діти проводять в інтернеті.

Не зважаючи на це, в частини дітей все ж простежуються ознаки порушення балансу між часом, проведеним онлайн та офлайн.

Крім того, дехто з батьків може дозволяти або толерувати ситуації, які потенційно можуть посилювати порушення цього балансу в майбутньому:

половина опитаних дошкільнят (50,3%) щодня дивляться відео або мультфільми онлайн;

43,6% батьків вказали, що раз на тиждень або частіше дають дітям гаджет, аби вони заспокоїлись чи не нудьгували;

28,5% батьків з такою ж частотою дають дітям гаджет, аби їх нагодувати.

Для багатьох українських дітей інтернет вже став частиною щоденних побутових звичок.

Так, час у мережі під час їжі щодня проводять:

майже чверть (24,9%) дошкільнят;

більше половини (53%) школярів.

Вплив гаджетів на здоров'я юних українців

Спеціалісти повідомляють, що користування гаджетами впливає на всі сфери життя юного покоління.

Якщо говорити про вплив фізичне здоров'я, то дорослим слід звернути увагу на те, що:

24,9% дошкільнят і 34% школярів раз на тиждень або частіше користуються гаджетами попри погане самопочуття;

26,7% дошкільнят і 49,6% школярів з такою ж частотою лягають спати пізніше (через користування інтернетом);

16,1% дошкільнят і 17,2% школярів - можуть довго не їсти (тому що "зависають" в інтернеті).

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Впливають гаджети також і на ментальне здоров'я дітей:

21% дошкільнят і 19% школярів - мають поганий настрій після користування інтернетом;

13,1% школярів почуваються пригніченими після відвідування соціальних мереж (оскільки життя інших людей здається їм цікавішим за власне).

Крім того, через користування інтернетом 28% школярів щонайменше раз на тиждень проводять менше часу на навчанні.

Вплив гаджетів на здоров'я та соціальне життя дітей в Україні (інфографіка: dignityonline.in.ua)

Вплив гаджетів на соціальне життя дітей

Страждає від надмірного сидіння в мережі й соціальне життя дітей: