Виховання "в мережі": як гаджети непомітно впливають на звички та здоров'я юних українців

Контролювати час, проведений у мережі, необхідно "з пелюшок". Адже гаджети дедалі глибше проникають у побут і змінюють не лише дозвілля, а й щоденні звички українців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати Національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні.
Головне:
Результати проведеного агенцією Sense Research дослідження свідчать про те, що більшість батьків позитивно оцінюють свою здатність контролювати час, який їхні діти проводять в інтернеті.
Не зважаючи на це, в частини дітей все ж простежуються ознаки порушення балансу між часом, проведеним онлайн та офлайн.
Крім того, дехто з батьків може дозволяти або толерувати ситуації, які потенційно можуть посилювати порушення цього балансу в майбутньому:
Для багатьох українських дітей інтернет вже став частиною щоденних побутових звичок.
Так, час у мережі під час їжі щодня проводять:
Спеціалісти повідомляють, що користування гаджетами впливає на всі сфери життя юного покоління.
Якщо говорити про вплив фізичне здоров'я, то дорослим слід звернути увагу на те, що:
Впливають гаджети також і на ментальне здоров'я дітей:
Крім того, через користування інтернетом 28% школярів щонайменше раз на тиждень проводять менше часу на навчанні.
Страждає від надмірного сидіння в мережі й соціальне життя дітей:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як взяти під контроль екранний час дитини й повернути баланс у родині.
Тим часом уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська пояснила, чому певне блокування соцмереж може бути корисним для дітей і підлітків.
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