Воспитание "в сети": как гаджеты незаметно влияют на привычки и здоровье юных украинцев

Главное: Дисбаланс времени : большинство родителей уверены, что способны контролировать использование детьми гаджетов, но у части юных украинцев все же прослеживается нарушение баланса между онлайн и офлайн жизнью.

: большинство родителей уверены, что способны контролировать использование детьми гаджетов, но у части юных украинцев все же прослеживается нарушение баланса между онлайн и офлайн жизнью. Гаджет как инструмент : почти половина родителей (43,6%) используют устройства, чтобы успокоить ребенка или "уберечь" его от скуки, а 28,5% - чтобы накормить.

: почти половина родителей (43,6%) используют устройства, чтобы успокоить ребенка или "уберечь" его от скуки, а 28,5% - чтобы накормить. Привычка с детства : больше свободного времени онлайн, чем офлайн, проводят 21,2% дошкольников и 33,6% школьников.

: больше свободного времени онлайн, чем офлайн, проводят 21,2% дошкольников и 33,6% школьников. Физическое здоровье : чрезмерное время в сети может приводить к проблемам со сном (из-за гаджетов почти половина школьников ложатся позже) и даже пренебрежению питанием.

: чрезмерное время в сети может приводить к проблемам со сном (из-за гаджетов почти половина школьников ложатся позже) и даже пренебрежению питанием. Психологическое состояние : значительная часть детей ощущают ухудшение настроения после онлайн-активностей, а более 13% школьников чувствуют себя подавленными из-за сравнения своей жизни с контентом в соцсетях.

: значительная часть детей ощущают ухудшение настроения после онлайн-активностей, а более 13% школьников чувствуют себя подавленными из-за сравнения своей жизни с контентом в соцсетях. Социальная изоляция: из-за использования гаджетов 20,7% дошкольников и 19,8% школьников проводят меньше времени с семьей или друзьями.

Баланс времени, проведенного онлайн и офлайн

Результаты проведенного агентством Sense Research исследования свидетельствуют о том, что большинство родителей положительно оценивают свою способность контролировать время, которое их дети проводят в интернете.

Несмотря на это, у части детей все же прослеживаются признаки нарушения баланса между временем, проведенным онлайн и офлайн.

Кроме того, некоторые родители могут позволять или толеровать ситуации, которые потенциально могут усугублять нарушение этого баланса в будущем:

половина опрошенных дошкольников (50,3%) ежедневно смотрят видео или мультфильмы онлайн;

43,6% родителей указали, что раз в неделю или чаще дают детям гаджет, чтобы они успокоились или не скучали;

28,5% родителей с такой же частотой дают детям гаджет, чтобы их накормить.

Для многих украинских детей интернет стал частью ежедневных бытовых привычек.

Так, время в сети во время еды ежедневно проводят:

почти четверть (24,9%) дошкольников;

больше половины (53%) школьников.

Влияние гаджетов на здоровье юных украинцев

Специалисты сообщают, что использование гаджетов влияет на все сферы жизни юного поколения.

Если говорить о влиянии на физическое здоровье, то взрослым следует обратить внимание на то, что:

24,9% дошкольников и 34% школьников раз в неделю или чаще пользуются гаджетами, несмотря на плохое самочувствие;

26,7% дошкольников и 49,6% школьников с такой же частотой ложатся спать позже (из-за использования интернета);

16,1% дошкольников и 17,2% школьников - могут долго не есть (потому что "зависают" в интернете).

Читайте также: Когда юные украинцы получают первый гаджет и чем опасен для детей интернет: исследование

Влияют гаджеты также и на ментальное здоровье детей:

21% дошкольников и 19% школьников - имеют плохое настроение после пользования интернетом;

13,1% школьников чувствуют себя подавленными после посещения социальных сетей (поскольку жизнь других людей кажется им интереснее собственной).

Кроме того, из-за использования интернета 28% школьников по меньшей мере раз в неделю проводят меньше времени на обучение.

Влияние гаджетов на здоровье и социальную жизнь детей в Украине (инфографика: dignityonline.in.ua)

Влияние гаджетов на социальную жизнь детей

Страдает от чрезмерного сидения в сети и социальная жизнь детей: