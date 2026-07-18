Воспитание "в сети": как гаджеты незаметно влияют на привычки и здоровье юных украинцев

Контролировать время, проведенное в сети, необходимо "с пеленок". Ведь гаджеты все глубже проникают в быт и меняют не только досуг, но и ежедневные привычки украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Национального исследования насчет онлайн-безопасности детей в Украине.
Главное:
Результаты проведенного агентством Sense Research исследования свидетельствуют о том, что большинство родителей положительно оценивают свою способность контролировать время, которое их дети проводят в интернете.
Несмотря на это, у части детей все же прослеживаются признаки нарушения баланса между временем, проведенным онлайн и офлайн.
Кроме того, некоторые родители могут позволять или толеровать ситуации, которые потенциально могут усугублять нарушение этого баланса в будущем:
Для многих украинских детей интернет стал частью ежедневных бытовых привычек.
Так, время в сети во время еды ежедневно проводят:
Специалисты сообщают, что использование гаджетов влияет на все сферы жизни юного поколения.
Если говорить о влиянии на физическое здоровье, то взрослым следует обратить внимание на то, что:
Влияют гаджеты также и на ментальное здоровье детей:
Кроме того, из-за использования интернета 28% школьников по меньшей мере раз в неделю проводят меньше времени на обучение.
Страдает от чрезмерного сидения в сети и социальная жизнь детей:
Напомним, ранее мы рассказывали, как взять под контроль экранное время ребенка и вернуть баланс в семье.
Тем временем уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская объяснила, почему определенная блокировка соцсетей может быть полезна для детей и подростков.
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