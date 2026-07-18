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Воспитание "в сети": как гаджеты незаметно влияют на привычки и здоровье юных украинцев

07:42 18.07.2026 Сб
4 мин
Знают ли родители, сколько времени проводят дети в интернете на самом деле?
aimg Ирина Костенко
Зависимость от гаджетов может формироваться с детства (фото иллюстративное: freepik.com)

Контролировать время, проведенное в сети, необходимо "с пеленок". Ведь гаджеты все глубже проникают в быт и меняют не только досуг, но и ежедневные привычки украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Национального исследования насчет онлайн-безопасности детей в Украине.

Главное:

  • Дисбаланс времени: большинство родителей уверены, что способны контролировать использование детьми гаджетов, но у части юных украинцев все же прослеживается нарушение баланса между онлайн и офлайн жизнью.
  • Гаджет как инструмент: почти половина родителей (43,6%) используют устройства, чтобы успокоить ребенка или "уберечь" его от скуки, а 28,5% - чтобы накормить.
  • Привычка с детства: больше свободного времени онлайн, чем офлайн, проводят 21,2% дошкольников и 33,6% школьников.
  • Физическое здоровье: чрезмерное время в сети может приводить к проблемам со сном (из-за гаджетов почти половина школьников ложатся позже) и даже пренебрежению питанием.
  • Психологическое состояние: значительная часть детей ощущают ухудшение настроения после онлайн-активностей, а более 13% школьников чувствуют себя подавленными из-за сравнения своей жизни с контентом в соцсетях.
  • Социальная изоляция: из-за использования гаджетов 20,7% дошкольников и 19,8% школьников проводят меньше времени с семьей или друзьями.

Баланс времени, проведенного онлайн и офлайн

Результаты проведенного агентством Sense Research исследования свидетельствуют о том, что большинство родителей положительно оценивают свою способность контролировать время, которое их дети проводят в интернете.

Несмотря на это, у части детей все же прослеживаются признаки нарушения баланса между временем, проведенным онлайн и офлайн.

Кроме того, некоторые родители могут позволять или толеровать ситуации, которые потенциально могут усугублять нарушение этого баланса в будущем:

  • половина опрошенных дошкольников (50,3%) ежедневно смотрят видео или мультфильмы онлайн;
  • 43,6% родителей указали, что раз в неделю или чаще дают детям гаджет, чтобы они успокоились или не скучали;
  • 28,5% родителей с такой же частотой дают детям гаджет, чтобы их накормить.
Читайте также: Зависимость от гаджетов? Сколько реально "сидят" онлайн малыши и школьники в Украине

Для многих украинских детей интернет стал частью ежедневных бытовых привычек.

Так, время в сети во время еды ежедневно проводят:

  • почти четверть (24,9%) дошкольников;
  • больше половины (53%) школьников.

Влияние гаджетов на здоровье юных украинцев

Специалисты сообщают, что использование гаджетов влияет на все сферы жизни юного поколения.

Если говорить о влиянии на физическое здоровье, то взрослым следует обратить внимание на то, что:

  • 24,9% дошкольников и 34% школьников раз в неделю или чаще пользуются гаджетами, несмотря на плохое самочувствие;
  • 26,7% дошкольников и 49,6% школьников с такой же частотой ложатся спать позже (из-за использования интернета);
  • 16,1% дошкольников и 17,2% школьников - могут долго не есть (потому что "зависают" в интернете).
Читайте также: Когда юные украинцы получают первый гаджет и чем опасен для детей интернет: исследование

Влияют гаджеты также и на ментальное здоровье детей:

  • 21% дошкольников и 19% школьников - имеют плохое настроение после пользования интернетом;
  • 13,1% школьников чувствуют себя подавленными после посещения социальных сетей (поскольку жизнь других людей кажется им интереснее собственной).

Кроме того, из-за использования интернета 28% школьников по меньшей мере раз в неделю проводят меньше времени на обучение.

Влияние гаджетов на здоровье и социальную жизнь детей в Украине (инфографика: dignityonline.in.ua)

Влияние гаджетов на социальную жизнь детей

Страдает от чрезмерного сидения в сети и социальная жизнь детей:

  • 21,2% дошкольников и 33,6% школьников - проводят больше свободного времени онлайн, чем оффлайн;
  • 20,7% дошкольников и 19,8% школьников - проводят меньше времени с семьей или друзьями (из-за использования интернета).

Напомним, ранее мы рассказывали, как взять под контроль экранное время ребенка и вернуть баланс в семье.

Тем временем уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская объяснила, почему определенная блокировка соцсетей может быть полезна для детей и подростков.

Читайте также об опасных "друзьях" в сети - как уберечь детей от кибергруминга.

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