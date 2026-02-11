Вигідніше за долари: що таке ОВДП і чому їх радять купувати експерти

Купувати валюту для збереження грошей у 2026 році не вигідно. Аналітики радять обирати гривневі облігації (ОВДП), які перекривають інфляцію і приносять прибуток.
РБК-Україна розповідає, що таке ОВДП, як їх придбати та скільки на них можна заробити.
Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - це державні цінні папери, які розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Купуючи облігацію, ви фактично даєте країні в борг, а вона гарантує, що поверне вам усю суму у чітко визначений день та виплатити прибуток зверху.
Простими словами, купівля ОВДП - це коли ви позичаєте свої гроші державі під відсотки.
Це один із найнадійніших способів заощадження, адже повернення коштів гарантує Міністерство фінансів. Вартість однієї облігації стартує від 1000 гривень (також є варіанти в доларах чи євро).
За термінами погашення ОВДП поділяються на:
Кожна гривня з облігацій витрачається на потреби української армії, а також на те, щоб економіка країни втрималася на плаву під час війни.
Зараз ставки за гривневими облігаціями дозволяють не просто перекрити інфляцію, а й отримати реальний прибуток.
Ось які відсотки зараз пропонує держава:
Як наголошують фінансисти, головна мета заощаджень - не просто зберігати гроші, а захистити їх від інфляції. Готівкова валюта з цим завданням часто не справляється.
За словами фінансового експерта Тараса Козака, українці витрачають кошти переважно у гривні, тому важливо зберегти саме купівельну спроможність національної валюти.
"На сьогодні дохідність ОВДП - близько 17%. При інфляції 8% (яка планується до зниження) це означає 9-10% чистого зростання купівельної спроможності заощаджень", - зазначав експерт в коментарі РБК-Україна.
ОВДП дозволяє захистити заощадження від інфляції і ще й заробити (Інфографіка РБК-Україна)
У 2025 році курс долара залишався стабільним, тоді як гривнева інфляція склала 8%. Тому ті, хто просто тримав долари, фактично втратили 8% реальної вартості своїх заощаджень, пояснив Козак.
Водночас фінансова експертка Лариса Мошківська в коментарі РБК-Україна радила відштовхуватися від цілі: в якій валюті і коли ви плануєте витрачати накопичення. За її словами, якщо відкладаєте на роки вперед - то краще валюта. А от на короткий термін гривня зараз приносить більше доходу.
"Якщо закласти історичний середньорічний темп девальвації 10%, то вигідніше виглядають ОВДП у гривні. Тримання готівки "під матрацом" ніколи не було вдалою ідеєю з огляду на інфляцію", - підкреслювала вона.
Найпростіший спосіб інвестувати - придбати військові облігації через застосунок "Дія". Це займає всього кілька хвилин і не потребує відвідування банків.
Інструкція:
Придбана облігація з’явиться в застосунку протягом трьох робочих днів.