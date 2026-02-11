Выгоднее долларов: что такое ОВГЗ и почему их советуют покупать эксперты

Что такое ОВГЗ и как это работает

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) - это государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем рынке. Покупая облигацию, вы фактически даете стране в долг, а она гарантирует, что вернет вам всю сумму в четко определенный день и выплатит прибыль сверху.

Простыми словами, покупка ОВГЗ - это когда вы занимаете свои деньги государству под проценты.

Это один из самых надежных способов сбережения, ведь возврат средств гарантирует Министерство финансов. Соимость одной облигации стартует от 1000 гривен (также есть варианты в долларах или евро).

По срокам погашения ОВГЗ делятся на:

долгосрочные - более 5 лет;

среднесрочные - от 1 до 5 лет;

краткосрочные - до 1 года.

Каждая гривна с облигаций тратится на нужды украинской армии, а также на то, чтобы экономика страны удержалась на плаву во время войны.

Сколько можно заработать на ОВГЗ

Сейчас ставки по гривневым облигациям позволяют не просто перекрыть инфляцию, но и получить реальную прибыль.

Вот какие проценты сейчас предлагает государство:

16,79% годовых - для облигаций сроком на 3 года;

- для облигаций сроком на 3 года; 15,54% годовых - для бумаг сроком на 1,2 года;

- для бумаг сроком на 1,2 года; 13,36% годовых - для долгосрочных облигаций на 3,8 года.

Почему эксперты советуют облигации вместо валюты

Как отмечают финансисты, главная цель сбережений - не просто хранить деньги, а защитить их от инфляции. Наличная валюта с этой задачей часто не справляется.

По словам финансового эксперта Тараса Козака, украинцы тратят средства преимущественно в гривне, поэтому важно сохранить именно покупательную способность национальной валюты.

"На сегодня доходность ОВГЗ - около 17%. При инфляции 8% (которая планируется к снижению) это означает 9-10% чистого роста покупательной способности сбережений", - отмечал эксперт в комментарии РБК-Украина.

ОВГЗ позволяет защитить сбережения от инфляции и еще и заработать (Инфографика РБК-Украина

В 2025 году курс доллара оставался стабильным, тогда как гривневая инфляция составила 8%. Поэтому те, кто просто держал доллары, фактически потеряли 8% реальной стоимости своих сбережений, пояснил Козак.

В то же время финансовый эксперт Лариса Мошковская в комментарии РБК-Украина советовала отталкиваться от цели: в какой валюте и когда вы планируете тратить накопления. По ее словам, если откладываете на годы вперед - то лучше валюта. А вот на короткий срок гривна сейчас приносит больше дохода.

"Если заложить исторический среднегодовой темп девальвации 10%, то выгоднее выглядят ОВГЗ в гривне. Держание наличных "под матрасом" никогда не было удачной идеей ввиду инфляции", - подчеркивала она.

Как приобрести облигации в "Дії"

Самый простой способ инвестировать - приобрести военные облигации через приложение "Дія". Это занимает всего несколько минут и не требует посещения банков.

Инструкция:

Обновите приложение "Дія" и авторизуйтесь.

На главном экране найдите "Военные облигации".

Выберите облигацию (названия соответствуют временно оккупированным городам).

Выберите банк, у которого хотите приобрести облигацию.

Укажите количество облигаций и отправьте заявку.

Подпишите документы через Дія.Підпис и оплатите покупку (без комиссии).

Приобретенная облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней.