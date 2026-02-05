Забудьте про готівку: де зберігати гроші, щоб їх не "з’їла" інфляція

Фото: де тримати заощадження, щоб не біднішати через інфляцію (Getty Images)

Тримати заощадження у готівці сьогодні – це не просто не вигідно, а ризиковано. Експерти радять диверсифікувати активи, щоб інфляція не "з’їдала" ваш капітал.

Чому золото в прикрасах не є інвестицією, як правильно купувати валюту в обмінниках та де знайти прибуток у 9-10% "чистими" – РБК-Україна розпитало Тараса Козака, засновника та президента інвестиційної групи "УНІВЕР".

– Купувати, продавати чи чекати?

– Є проста відповідь. Не можна на всі гроші купляти валюту, продавати валюту. Треба диверсифікувати свої активи. Це найправильніша позиція. Трохи в валюті, трохи в доларах, євро, трохи в гривнях.

Звісно, не в гривнях в готівці, а десь в фінансових інструментах. Найкраще – це ОВДП, гривня і валюта.

– Що вигідніше у 2026 році: валюта "під матрацом", гривневі депозити (короткострокові) чи військові облігації (ОВДП)?

– Це можуть бути депозити чи теж ОВДП. Бо це надійно і дохідно. А тримати у готівці – це не дуже вигідно, тому що можна втратити: забути, де воно лежало, чи воно згорить у пожежі, чи вкрадуть. Багато різних варіантів втрати є.

Тому купляти валюту чи продавати валюту – це взагалі не питання. Якщо у вас є плани в валюті, наприклад, купити машину чи нерухомість. То якусь частину тримаєте в цих активах фінансових, які номіновані в такій валюті.

– Які переваги ОВДП і чому саме гривневі?

– В Україні найкраще тримати ОВДП гривневі. Чому? Тому що ми витрачаємо кошти в гривні, і нам треба, щоб наші заощадження не втрачали свою купівельну спроможність.

Тобто, щоб ми на них заробляли більше, ніж інфляція. Інфляція у нас на сьогодні 8%. А якщо якісь фінансові тримання приносять більше, значить, ми підвищуємо купівельну спроможність своїх заощаджень. Ну, тобто, інфляція 8, ми заробили 12, значить, на 4% більше через рік ми зможемо купити активів.

На сьогодні дохідність ОВДП – 17%. Тобто, при інфляції 8%, а вона планується до зниження, це, значить, 9-10% чистого зростання купівельної спроможності наших заощаджень, якщо ми інвестуємо їх в гривневі ОВДП. Але громадяни не дуже про це знають, тому... інвестують в готівкові долари.

За 2025 рік долар стояв на місці. Інфляція в доларах теж була, в гривні була. Тобто в нас інфляція за 2025 рік – 8%. Оскільки курс не змінився і на початок і на кінець року був приблизно 42. Це значить, що купівельна спроможність їхніх заощаджень на 8% зменшилась. От і результат.

– Чи є сенс зараз інвестувати в житло (особливо в прифронтових містах), автомобілі чи це ризиковані пасиви?

– Це не інвестувати, це просто купити нерухомість, щоб там жити. Але купити з метою, щоб воно виросло, потім продати, тобто для спекуляції на житлі, це не дуже активно в країні, яка воює, де “прилітає” постійно і так далі.

– А якщо накупляти та здавати?

– Ну це те саме. Ну ви здаєте, а потім "прилетіло", чи не дай бог захопили, чи ще щось трапилося, і що? Плюс у нас зимою заморожують все. Це може знизити вартість цього активу і ви продасте через кілька років дешевше.

– А що стосується автомобілів?

– Якщо у вас є бажання їздити на машинах, тобто купити свою машину. Звісно, варто її купити. Якщо інвестувати, то я не уявляю собі, що значить інвестувати в машини, коли не є актив для інвестування. А машина з кожного року дешевше. Тому їздите ви на ній, чи не їздите, вона все одно стає дешевше.

Інша справа, якщо це бізнес. Якщо ви купили машину і здаєте її в оренду, чи використовуєте її для надання послуг, таксі – це тоді актив. А інакше – це неефективне використання коштів.

– Чи варто вкладатися в акції іноземних компаній або золоті прикраси?

– У рамках диверсифікації, коли ми говоримо про розкладання заощаджень на різні купочки, звісно, є. Але Національний банк не дозволяє виводити кошти з України для купівлі акцій. Є там певні "сірі" схеми, 100 тисяч гривень на місяць можна вивезти. Але це, скажімо так, "сірі" схеми.

В Україні акцій, на жаль, немає нормальних, в які можна інвестувати.

– А щодо золотих прикрас? Є сенс вкладати в них?

– Ні, тут втрати дуже великі. По перше, ви купуєте не банківське золото, а з домішками різними. 585-та проба, значить, що 57% це золото, а ще понад 42% – це різні домішки. По-друге, ви купуєте з ПДВ, а коли продасте – ПДВ немає.

По-третє, ви купуєте якийсь бренд, якусь ювелірну роботу – за це все ви доплачуєте. Тобто купивши золото в ювелірному виробі, ви втрачаєте, коли продаєте. Тому краще купувати якісь золоті монети чи щось таке.

– Банки чи обмінники: де вигідніше і безпечніше купувати валюту?

– Треба міняти в легальних місцях. Є легальні обмінники, є банки. Якщо обмінник легальний - він має ліцензію. Якщо ліцензії не має, то тоді загроза, що ви можете втратити гроші, чи вам дадуть якісь фальшиві, чи обмануть ще якось.

– А як зрозуміти, що це легальний обмінник?

– Підходите, дивитися чи є ліцензія, вона повинна висіти зовні. І в ліцензії повинна написана ця адреса.

– Що робити зі старими доларами 96-го року?

– Здавати в банк. Інших варіантів немає.

– А яких банкнот, крім цих, варто уникати або позбутися зараз?

– Це українські вигадки, що 96-го року банкноти якісь неправильні. Вони абсолютно нормальні, приймаються всіма банками світовими, українськими теж. Якщо якийсь банк не приймає ці банкноти, то треба дзвонити в Нацбанк і скаржитися.

Якщо банкноти справжні, не підробні, то вони мають купівельну повну номінальну вартість. Якщо вони не надірвані, не ушкоджені, не щось таке Якщо просто рік старий, то цей банк повинен приймати, обов'язково.

Купувати, продавати валюту чи чекати?

Найкращий варіант – диверсифікація. Не варто вкладати всі гроші в один актив. Потрібно розподіляти заощадження: трохи в доларах, євро та гривні. При цьому гривню краще тримати не готівкою, а у фінансових інструментах, як-от ОВДП.

Що вигідніше у 2026 році: валюта "під матрацом", гривневі депозити чи ОВДП?

Найвигіднішими є ОВДП або депозити, оскільки це надійно і приносить дохід. Тримати готівку невигідно і ризиковано – її можна втратити, або вона може згоріти. Якщо ви плануєте велику покупку у валюті (машину чи житло), тоді варто тримати частину коштів у активах у цій валюті.

Які переваги саме гривневих ОВДП?

В Україні це найкращий спосіб зберегти купівельну спроможність грошей. При поточній інфляції 8% дохідність ОВДП складає 17%. Це дає близько 9–10% чистого зростання ваших заощаджень.

Чи є сенс зараз інвестувати в житло або автомобілі?

Нерухомість зараз варто купувати лише для того, щоб у ній жити. Купівля для перепродажу чи оренди в країні, де йде війна і постійні "прильоти", є надто ризикованою. Щодо авто – це не інвестиція, а пасив, оскільки машина дешевшає з кожним роком.

Чи варто вкладатися в акції іноземних компаній або золото?

Акції – як варіант диверсифікації, але Нацбанк наразі обмежує виведення коштів за кордон. Щодо золотих прикрас – це погана інвестиція через великі втрати на ПДВ, ювелірній роботі та низькій пробі. Якщо купувати золото, то у вигляді банківських монет тощо.

Де безпечніше купувати валюту: у банках чи обмінниках?

Тільки в легальних місцях. У законного обмінника повинна бути ліцензія, розміщена на видному місці, де вказана саме та адреса, за якою він працює. Якщо ліцензії немає – є ризик отримати фальшиві гроші.

Що робити зі "старими" доларами 1996 року та яких банкнот уникати?

Їх потрібно просто здавати в банк. Міф про те, що купюри 1996 року "неправильні" – це вигадка. Вони дійсні в усьому світі. Якщо банк відмовляється приймати справжню банкноту через її рік випуску, потрібно скаржитися в Нацбанк. Уникати варто лише справді пошкоджених або розірваних купюр.

