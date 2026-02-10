"Ніколи не купуйте валюту на всі гроші": бліц з експертом про пастки курсу та заощадження

Фото: диверсифікуйте свої заощадження, а не купуйте валюту на "всі гроші" (Getty Images)

Стара стратегія зберігати все в доларах у 2026 році остаточно втратила сенс і навіть стала небезпечною. А через жорсткий фінмоніторинг під приціл банків можуть потрапляють навіть перекази у 50 тисяч гривень.

Чому диверсифікація – кращий спосіб для збереження заощаджень та які правила для "великих покупок" РБК-Україна розпитало фінансового планера спільноти iPlan Ларису Мошківську.



Головне:

Стратегія: Купувати валюту "на всі гроші" одразу – помилка; краще купувати частинами за середнім курсом.

Купувати валюту "на всі гроші" одразу – помилка; краще купувати частинами за середнім курсом. Фінмоніторинг: Банки можуть заблокувати рахунок навіть за переказ у 50-100 тисяч гривень, якщо немає підтвердження доходів.

Банки можуть заблокувати рахунок навіть за переказ у 50-100 тисяч гривень, якщо немає підтвердження доходів. Вигода: Гривневі ОВДП (15-16%) зараз можуть бути прибутковішими за готівковий долар.

Гривневі ОВДП (15-16%) зараз можуть бути прибутковішими за готівковий долар. Великі покупки: Купити авто чи квартиру можна лише в гривні через банк; готівкові долари в нотаріуса – поза законом.

Купити авто чи квартиру можна лише в гривні через банк; готівкові долари в нотаріуса – поза законом. Заначка: Найкращий захист заощаджень у 2026-му – диверсифікація (розподіл між різними валютами та інструментами).

Чому курс в банках і обмінниках різний та в чому краще тримати заощадження (Інфографіка РБК-Україна)

– Хто формує курс валют в Україні?



– Формування курсу валют складно передбачити і воно завжди викликає питання у населення. На ринку присутні три основні гравці: банк, обмінник, чорний ринок. Кожен з них працює за своїми внутрішніми правилами.

Банк

Банк, як офіційна установа, повністю підпорядковується НБУ і має жорсткий регламент (ліміти, обов’язкова звітність, наявність резервів). Банківський курс завжди менш вигідний порівняно з курсом в обміннику чи на чорному ринку. В ньому закладаються додаткові витрати банку на комплаєнс, ризики блокувань, різні регуляторні обмеження.

Обмінник

Обмінник – це маленька структура з мінімальною бюрократією, йому не потрібна висока ліквідність. Його заробіток полягає в спреді, різниці між купівлею/продажем і здебільшого залежить від попиту на валюту.

"Чорний" ринок

"Чорний" ринок у свою чергу має ще менше зобов’язань і контролю. Тут відсутні податки, будь-яка звітність, фінансовий моніторинг і тд. Тут часто включається людський фактор, який впливає на курс.

– Хто заробляє найбільше?



– Залежить від економічної ситуації в країні, якщо це стабільні часи, то зазвичай банки. Але якщо це період паніки, то більшою популярністю користується “чорний” ринок та обмінники і, відповідно, мають вищі прибутки.

Не можна сказати, що існує один “справедливий” курс, адже на нього суттєво впливають закони попиту і пропозиції, настрої населення. Проте можна розділяти між собою міжбанківський курс та спекулятивний.

– Хто насправді "малює" цифри на табло?

– Цифри – це результат діяльності усіх гравців одночасно. На міжбанку торгують учасники з найбільшими портфелями, тому вони є ключовими у визначенні курсу.

Ціни на валютному ринку залежать від трьох гравців (Інфографіка РБК-Україна)

Але за потреби ключову роль бере на себе регулятор, НБУ, якщо потрібно згладити різкі зміни курсу (він купує/продає валюту великими об’ємами).

Крім основних гравців на цифри суттєво впливає попит населення, адже якщо люди починають масово скуповувати валюту в тих же обмінниках чи на “чорному” ринку, то це одразу впливає і на банківський курс.

– На що звичайній людині впливає офіційний курс НБУ?

– В першу чергу, офіційний курс НБУ впливає на курс у банках. І насправді він суттєво впливає на повсякденне життя людини, навіть якщо вона не імпортер чи бізнесмен.

Але якщо ви купуєте імпортні товари (ту ж саму техніку закордонних виробників, автомобілі, ліки і тд), то маєте пам’ятати, що їх ціна в гривні формується на основі курсів валют.

Також він впливає на ціни на пальне, тарифи, опосередковано на ринок нерухомості, якщо матеріали закуповуються за кордоном.

Тобто варто оцінювати, чим ви користуєтесь і якщо серед усього є імпортні товари чи послуги, то вам варто звертати увагу на офіційний курс. Ну і звичайно ж, якщо ви формуєте особисті накопичення у валюті, то є сенс звертати увагу на цифри.

– Чому євро майже завжди дорожче за долар?

– Євро традиційно має вищу вартість, ніж долар, адже історично ЄС традиційно має нижчу інфляцію. Крім того, єврозона має іншу структуру економіки, в ній менше дефіциту бюджету (порівняно з США) і більше експорту.

Але те, що євро торгується вище за долар, не означає більшу міцність. Також треба звертати увагу на світові резерви (а наразі близько 60% резервів у доларі), на основну валюту сировини (і це знову ж таки долар).

Паритет – це коли 1 EUR = 1 USD. Така ситуація була на ринку валют в Україні відносно недавно, у 2022 році. Якщо будувати прогнози на 2026 рік, то ймовірність настання паритету не висока.

Це можливо, якщо на євро буде спричинятися тиск, а США триматимуть високі ставки і не вестимуть торговельних воєн, тобто за умови укріплення долара на світовому ринку.

Теоретично, якщо долар зміцниться по відношенню до євро, то в українських реаліях це негативно вплине на ціни на імпорт із США.

– У якій валюті безпечніше тримати "заначку"?

– Єдина правильна відповідь – у валюті вашої цілі. Не логічно формувати накопичення у євро (бо воно зростає швидше), якщо ви збираєте, наприклад, на навчання дитини в США. І так само неправильно формувати капітал на пенсію у доларі, якщо плануєте найближчим часом релокацію в країну ЄС.

Але якщо конкретної цілі витрат немає і це ваші збереження на резервний фонд, то найкраща стратегія – диверсифікація.

– Купівля квартири в доларах: це взагалі законно?

– Враховуючи темпи послаблення гривні до долара/євро, продавці нерухомості/автомобілів фіксують ціну в оголошеннях з прив’язкою до твердих валют. Це досить закономірно, адже на вартість впливає курс валют.

Особливо, якщо це імпортний автомобіль, то 100% ціни формується саме у валюті. З нерухомістю трошки інша ситуація, але й у будівництві, й в оздобленні суттєва категорія витрат залежить від цін на імпорт.

Що стосується розрахунку, то за законодавством України він можливий лише в гривні, безготівково через банк (на рахунок продавця). Щоб уникнути проблем з фінмоніторингом, варто підготувати попередній договір, зібрати документи про джерело походження коштів (якщо ви покупець), також можна завчасно попередити банк про майбутню операцію.

Зазвичай, питання виникають не через суму, а через відсутність пояснень.

– Чи можна прийти до нотаріуса з сумкою доларів?

– Формально, звичайно, ні, адже готівка понад ліміти заборонена. Без пояснення походження коштів існує високий ризик блокування угоди. Поріг фінмоніторингу складає 400 тисяч гривень у 2026 році, але це не критична сума однаково для всіх.

Гроші на вашому рахунку можуть заморозити через проблеми з походженням (Інфографіка РБК-Україна)

Банк завжди перевіряє операції індивідуально і може зупинити платіж, може запросити документи, заморозити суму чи відхилити операцію.

Якщо по вашому рахунку є тривала історія офіційно підтвердження надходжень на таку суму, ймовірно, блокувань не буде. І навпаки, якщо рахунок не має історії платежів або він щойно створений, то навіть суми в межах 50-100 тисяч гривень можуть фільтруватися і блокуватися банком.

Тобто найголовніше – чи зрозуміло банку, звідки ці кошти.

– Чи варто купувати валюту "на всі гроші" саме зараз?

– Купувати валюту "на всі гроші" – ніколи не хороша ідея. Достатньо лише поглянути на скачки долара та євро за останні роки. Стратегія усереднення (регулярна купівля валюти за поточним курсом) завжди була і залишається більш виграшною.

– Що вигідніше у 2026-му – долар під матрацом чи гривневий депозит/ОВДП під 15–16%?

– Це залежить від темпів девальвації гривні по відношенню до долара/євро на 2026 рік. Якщо закласти історичний середньорічний темп 10%, то вигідніше виглядають ОВДП у гривні під 15-16% річних.

Не тримайте збереження лише в одній валюті (Інфографіка РБК-Україна)

Якщо гривня буде знецінюватись по відношенню до твердих валют швидше, то конвертація заощаджень у валюту більш вигідна. Але ніколи тримання під матрасом не було вдалою ідеєю, зважаючи на інфляцію.

Знову ж таки, найкраща стратегія вибору валюти – відштовхуватись від вашої цілі, в якій валюті і коли саме ви плануєте витрачати гроші. Для довгострокових накопичень кращих захист – саме валютна складова.

– Старі долари: чому їх не люблять?

– Обмінники неохоче приймають старі купюри, бо їх складніше перевіряти, може бути більше фальшивих, а також за необхідності це вищі витрати на інкасацію.

Насправді банк має право брати комісію за зношеність купюри або додаткову перевірку. Але відмовляти прийняти готівку лише через рік випуску незаконно. Усі долари залишаються платіжними.

Питання – відповідь (FAQ):

У якій валюті краще тримати "заначку"?

Експерт радить збирати в тій валюті, у якій плануєте витрачати. Вчите дитину для вузу в США – купуйте долар. Плануєте переїзд до Європи – євро. Якщо ж це просто резервний фонд "на всяк випадок" – диверсифікуйте (розділіть на долар, євро та гривню).

Купувати валюту зараз чи чекати?

Ніколи не купуйте "на всі гроші" в один момент. За словами експерта, найкраща стратегія – купувати частинами регулярно. Так ви отримаєте середній курс і застрахуєте себе від пікових стрибків.

Що вигідніше: долари "під матрацом" чи ОВДП під 16%?

Якщо гривня девальвує помірно (в межах 10% на рік), то гривневі облігації дадуть більший прибуток, ніж просто лежача валюта, зазначає експерт.

Чи законно купувати квартиру за готівкові долари?

Ціни фіксують у валюті, але розрахунок готівкою "з рук в руки" – поза законом, попереджає експерт. Легальна угода проходить лише у гривні через банк.

Чи правда, що банк може заблокувати навіть 50 тисяч гривень?

Хоча офіційний поріг фінмоніторингу – 400 тисяч гривень, банки перевіряють клієнтів індивідуально, зауважує експерт. Якщо ви відкрили новий рахунок і одразу закинули туди 50-100 тисяч без зрозумілого походження, банк має повне право заморозити гроші до з’ясування обставин.

