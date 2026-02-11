ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

Зміна тренду: що буде з курсом долара та євро 12 лютого і чому валюта - не краща інвестиція

Україна, Середа 11 лютого 2026 16:28
Зміна тренду: що буде з курсом долара та євро 12 лютого і чому валюта - не краща інвестиція Фото: що буде з курсом долара та євро 12 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Після кількох днів росту Нацбанк трохи знизив курс євро на 12 лютого, долар також опуститься в ціні на кілька копійок.

Що чекати від курсу валют завтра та чому валюта - не кращий спосіб для заощаджень - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Офіційний курс: Долар впав до 43,03 грн (-6 коп.), євро - до 51,20 грн (-5 коп.).
  • Валютна пастка: Готівкові долари та євро щороку втрачають близько 3% купівельної спроможності через інфляцію всередині США та ЄС.
  • Збитки "під подушкою": Зберігання грошей у банці на городі не захищає капітал, а поступово його знецінює.
  • Вигідна альтернатива: Економісти радять вкладати у державні облігації (ОВДП). Вони приносять до 17% річних у гривні, що повністю перекриває інфляцію та дає реальний прибуток.

Фото: курс валют НБУ на 12 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ

За даними Національного банку, на 12 лютого курс долара встановлено на рівні 43,03 (-6 копійок) гривень. Європейська валюта опуститься в ціні на 5 копійок - до 51,20 гривні.

В якій валюті вигідніше та безпечніше тримати заощадження?

Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин, на сьогоднішній момент в США інфляція 2,8% річних, в Єврозоні - 2,5% річних.

Тобто, якщо ви купите євро або долар, покладете їх в 3-літрову банку і закопаєте в себе на городі, то рівно через рік ваші гроші стануть дешевші майже на 3%.

"Тому, коли ми обговорюємо, в чому краще тримати гривні, в чому краще тримати заощадження, в якій валюті, то краще не тримати їх в валюті, а краще вкладати їх в те, що дасть вам дохід, перекриє інфляцію і ще дасть вам заробити", - пояснює він.

Як приклад, він наводить ОВДП, які дають 17% річних.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

