Росіяни хочуть перетворити на "сіру зону" стратегічні підступи до Покровська, - ДШВ

Ситуація у районі Покровської агломерації на Донеччині продовжує залишатися складною. Росіяни намагаються оточити Покровськ, ведуть штурмові дії, застосовують дрони та керовані авіабомби у спробах перервати логістику Сил оборони.

Як пише РБК-Україна , про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, який утримує позиції в районі Покровська.

Зазначається, що найскладніша ситуація зараз на півдні від Покровська. Окупанти активно намагаються перетворити на "сіру зону" населений пункт Звірове, де не мають повного контролю.

"Сектор від Звірового до Покровська є стратегічно важливим для ворога, щоб реалізувати план з окупації міста. Цілковита присутність дозволить розвивати наступ на кількох напрямках, поступово оточуючи Покровськ", - пояснили військові.

Росіяни розстрілюють цивільних в Покровську

Фіксуються випадки проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у Покровськ. Ці групи оперативно виявляються та винищуються. На жаль, росіяни дуже часто розстрілюють місцеве населення, щоб приховати своє перебування у місті.

16 жовтня росіяни спробували використати погодні умови та прорватися у Новопавлівку (південний схід від Покровська). Проте усі ДРГ були знищені, населений пункт повністю зачищений від окупантів.

"Попри складну ситуацію, оборонці Покровська продовжують стримувати ворога та докладають усіх зусиль для стабілізації ситуації. Підрозділи у смузі 7 корпусу ШР ДШВ діють з урахуванням наявних сил та засобів і з огляду на пріоритетність збереження життя наших воїнів", - додали у повідомленні.

Втрати росіян, протидія дронам та КАБи окупантів

Також військові підрахували втрати ворога з початку жовтня. В смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ ЗСУ:

майже 600 росіян ліквідовано;

Понад 300 поранено;

Збито та "посаджено" понад 1750 ударних дронів ворога різних типів;

Збито 74 розвідувальних дрони;

Знищено 11 точок запуску дронів.

Окремо корпус почав операцію з протидії дронам окупантів. Росіяни намагалися за допомогою безпілотників перервати логістику підрозділів ЗСУ, але зазнали невдачі. Через це окупантам довелося масштабувати удари керованими авіабомбами, послабивши тиск на інших напрямках.

"Загалом з початку місяця окупанти здійснили 121 авіаудар. Найбільше - 12 жовтня. Цього дня росіяни завдали 19 авіаударів, більшість з яких - в районі населеного пункту Гришине. За один авіаудар літаки зазвичай запускають 4 керовані авіабомби, кожна з яких важить 250 кг", - зазначили в корпусі.

Фото: 7-й корпус ДШВ ЗСУ