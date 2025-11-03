ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Отвлекают внимание россиян от Покровска. ВСУ продвинулись под Добропольем, - Сырский

Донецкая область, Понедельник 03 ноября 2025 17:10
UA EN RU
Отвлекают внимание россиян от Покровска. ВСУ продвинулись под Добропольем, - Сырский Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Штурмовикам удалось достичь успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram.

Сырский рассказал, что продолжает работу в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Он заслушал доклады командиров на местах насчет ситуации на фронте и потребностей защитников. Главными вопросами стали обеспечение безопасности логистики, действия штурмовиков и вытеснение россиян из городской застройки.

"Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска", - добавил генерал.

По его словам, вчера, 2 ноября, украинским штурмовым подразделениям удалось продвинуться вперед на отдельных направлениях в районе Добропольского выступа.

За время контрнаступательной операции под Добропольем было освобождено 188 квадратных километров территории, при этом 248,7 квадратных километра территории было зачищено от российских диверсантов.

Сырский заверил, что боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается.

Бои за Покровск

Напомним, сейчас основное внимание российских оккупантов сосредоточено на Покровске. Враг хочет взять Покровск и близлежащие населенные пункты в окружение.

Сейчас боевые действия продолжаются внутри Покровска, куда удалось проникнуть российским солдатам.

По информации источников РБК-Украина, в город могли прорваться около тысячи российских оккупантов.

Сегодня, 3 ноября, 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские воины остановили продвижение врага на севере Покровска и не допустили перерезания важной с точки зрения логистики дороги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область Доброполье Покровск Войска РФ Война в Украине Александр Сырский
Новости
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа