Отвлекают внимание россиян от Покровска. ВСУ продвинулись под Добропольем, - Сырский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram .

Сырский рассказал, что продолжает работу в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Он заслушал доклады командиров на местах насчет ситуации на фронте и потребностей защитников. Главными вопросами стали обеспечение безопасности логистики, действия штурмовиков и вытеснение россиян из городской застройки.

"Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска", - добавил генерал.

По его словам, вчера, 2 ноября, украинским штурмовым подразделениям удалось продвинуться вперед на отдельных направлениях в районе Добропольского выступа.

За время контрнаступательной операции под Добропольем было освобождено 188 квадратных километров территории, при этом 248,7 квадратных километра территории было зачищено от российских диверсантов.

Сырский заверил, что боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается.