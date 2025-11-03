Отвлекают внимание россиян от Покровска. ВСУ продвинулись под Добропольем, - Сырский
Украинские защитники продолжают контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Штурмовикам удалось достичь успехов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram.
Сырский рассказал, что продолжает работу в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Он заслушал доклады командиров на местах насчет ситуации на фронте и потребностей защитников. Главными вопросами стали обеспечение безопасности логистики, действия штурмовиков и вытеснение россиян из городской застройки.
"Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска", - добавил генерал.
По его словам, вчера, 2 ноября, украинским штурмовым подразделениям удалось продвинуться вперед на отдельных направлениях в районе Добропольского выступа.
За время контрнаступательной операции под Добропольем было освобождено 188 квадратных километров территории, при этом 248,7 квадратных километра территории было зачищено от российских диверсантов.
Сырский заверил, что боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается.
Бои за Покровск
Напомним, сейчас основное внимание российских оккупантов сосредоточено на Покровске. Враг хочет взять Покровск и близлежащие населенные пункты в окружение.
Сейчас боевые действия продолжаются внутри Покровска, куда удалось проникнуть российским солдатам.
По информации источников РБК-Украина, в город могли прорваться около тысячи российских оккупантов.
Сегодня, 3 ноября, 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские воины остановили продвижение врага на севере Покровска и не допустили перерезания важной с точки зрения логистики дороги.