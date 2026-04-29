Відтермінували чи скасували? Марченко пояснив, що буде з ПДВ для ФОПів

За словами міністра, відповідне рішення було погоджене з Міжнародним валютним фондом через чутливість цього питання в нинішніх умовах.

Марченко зазначив, що з фінансової точки зору уряд усвідомлює необхідність такого кроку, однак наразі він викликає складні політичні дискусії, тому його вирішили перенести на пізніший період.

"З точки зору фінансової політики ми розуміємо необхідність цього кроку, з точки зору ситуації ми розуміємо, що зараз це питання викликає складні, сенситивні політичні обговорення, і тому воно не є актуальним і потребує перенесення на більш пізні строки", - пояснив він.

Водночас Марченко наголосив, що виконання цієї вимоги залишається обов'язковим, зокрема в контексті євроінтеграції України.

ПДВ для ФОПів

Питання запровадження ПДВ для ФОПів закладене як одна з умов програми співпраці України з МВФ.

Наприкінці 2025 року Міністерство фінансів уже представило відповідний законопроєкт, який передбачає скасування пільги після перевищення певного рівня доходу.