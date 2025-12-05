ua en ru
У Мінфіні зробили нову заяву про ПДВ для ФОПів

Київ, П'ятниця 05 грудня 2025 17:41
UA EN RU
У Мінфіні зробили нову заяву про ПДВ для ФОПів Фото: Сергій Марченко, міністр фінансів України (facebook.com/minfin.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські чиновники вже консультуються з бізнесом щодо питання обов'язкової сплати податку на додану вартість для фізосіб-підприємців.

Як передає РБК-Україна, про це під час "години запитань" до уряду заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко у відповідь на запитання про ПДВ для ФОПів заявив про те, що питання "вирівнювання правового поля діяльності суб'єктів бізнесу є досить актуальним".

"Ми зараз проводимо активні консультації з представниками різного роду бізнесу. Є різні думки з приводу лімітів на ПДВ оплату і так далі. Ми будемо ретельно вивчати це питання і прийдемо до вас із комплексним рішенням", - сказав міністр.

Він висловив сподівання, що таке рішення отримає підтримку серед народних депутатів і не викликатиме протиріч.

ПДВ для ФОПів

Нагадаємо, наприкінці листопада Україна і Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу узгодили нову програму кредитування на 4 роки, в рамках якої Україна зможе отримати понад 8 млрд доларів.

За даними Bloomberg, для того, щоб програма запрацювала, Україна погодилася скасувати низку податкових пільг. Тих ФОПів, які заробляють на рік понад мільйон гривень, змусять платити податок на додану вартість.

Міністр фінансів Сергій Марченко запевняв, що таке нововведення запрацює тільки з 2027 року.

Водночас раніше у МВФ наголошували, що для того, щоб нову програму затвердила Виконавча рада фонду, Україні доведеться виконати кілька умов.

За словами представника МВФ Джулі Козак, зокрема, йдеться про впровадження заходів із розширення податкової бази та усунення митних лазівок.

