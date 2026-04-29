Отсрочили или отменили? Марченко объяснил, что будет с НДС для ФЛП

19:55 29.04.2026 Ср
2 мин
Требование об НДС для ФЛП остается в силе и обязательным для евроинтеграции
aimg Мария Науменко
Фото: министр финансов Сергей Марченко (Getty Images)

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина отсрочила введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, однако это требование остается в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Временной следственной комиссии.

По словам министра, соответствующее решение было согласовано с Международным валютным фондом из-за чувствительности этого вопроса в нынешних условиях.

Марченко отметил, что с финансовой точки зрения правительство осознает необходимость такого шага, однако сейчас он вызывает сложные политические дискуссии, поэтому его решили перенести на более поздний период.

"С точки зрения финансовой политики мы понимаем необходимость этого шага, с точки зрения ситуации мы понимаем, что сейчас этот вопрос вызывает сложные, сенситивные политические обсуждения, и поэтому он не является актуальным и требует переноса на более поздние сроки", - пояснил он.

В то же время Марченко подчеркнул, что выполнение этого требования остается обязательным, в частности в контексте евроинтеграции Украины.

НДС для ФЛП

Вопрос введения НДС для ФЛП заложен как одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ.

В конце 2025 года Министерство финансов уже представило соответствующий законопроект, который предусматривает отмену льготы после превышения определенного уровня дохода.

В то же время сроки реализации этой реформы неоднократно пересматривались. Ранее Сергей Марченко заявлял, что изменения могут ввести с 2027 года, однако премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что сейчас стороны с МВФ договорились сосредоточиться на альтернативных источниках наполнения бюджета.

