Відстрочки й бронювання в Україні: омбудсман пояснив реальну ситуацію зі змінами

У публічному просторі активно обговорюють можливі зміни до законодавства у сфері мобілізації. Проте перш ніж робити висновки про "неминуче звуження прав громадян", варто розібратися в ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.
Омбудсман зауважив, що "перш ніж робити гучні висновки про нібито неминуче звуження прав громадян", варто розібратися, "про що саме йдеться".
"У публічному просторі обговорюють можливі зміни до законодавства у сфері мобілізації", - повідомив він.
Лубінець нагадав, що йдеться, зокрема:
Він уточнив, що серед озвучених пропозицій - додаткові умови для отримання відстрочки:
"Також поширюється інформація про можливий перегляд квот бронювання, зокрема на підприємствах оборонно-промислового комплексу та енергетики", - додав омбудсман.
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Лубінець наголосив, що "важливо розставити крапки над "і".
"Йдеться про можливі законодавчі зміни, а не про ухвалений закон", - констатував він.
Омбудсман зауважив, що це - принципова різниця, "яку не варто губити за гучними заголовками".
"Як кажуть, не варто казати "гоп", поки не перескочив. А в законодавчому процесі до цього "гоп" ще чимало етапів", - пояснив він.
До Офісу омбудсмана України цей законопроєкт, за словами Лубінця, не надходив.
"Відтак я не можу коментувати його як офіційно отриманий документ або формувати остаточну правову оцінку на підставі повідомлень третіх сторін", - зауважив посадовець.
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"Якби державні інституції публічно реагували на кожну законодавчу пропозицію ще до її належного опрацювання, суспільна дискусія ризикувала б перетворитися на нескінченний потік взаємосуперечливих заяв", - повідомив Лубінець.
Він додав, що у такому випадку:
"Чи варто збурювати суспільство текстом, правовий статус якого, наслідки та перспективи ухвалення ще потребують з'ясування? Я переконаний, що відповідальна комунікація вимагає іншого підходу", - наголосив омбудсман.
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Лубінець зауважив, що така ситуація "не означає, що порушені питання не потребують уваги".
Адже "захист прав дітей, зокрема дітей з інвалідністю, підтримка людей, які потребують постійного догляду, та їхніх родин - надзвичайно важливі", - пояснив він.
Омбудсман додав, що діти та сім'ї, які залежать від допомоги близьких, "не повинні ставати заручниками недосконалих законодавчих рішень".
"Саме тому під час опрацювання відповідних документів особисто приділятиму особливу увагу можливим ризикам для прав дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, та членів їхніх сімей", - повідомив фахівець.
Він зауважив, що будь-які нові умови:
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"Не менш важливе питання - бронювання працівників", - наголосив Лубінець.
Він зауважив, що перегляд відповідних правил має враховувати:
Отже, за словами омбудсмана, критерії визначення підприємств критично важливими та квоти бронювання - мають бути:
"Щоб рішення держави не створювали правової невизначеності для працівників і роботодавців", - пояснив він.
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"Забезпечення обороноздатності держави та захист прав людини - не взаємовиключні завдання", - зауважив Лубінець.
Він додав, що заходи, спрямовані на зміцнення оборони, мають реалізовуватися з неухильним дотриманням:
"Резюмуючи все, хочу зазначити, що поспішати з висновками все ж не варто", - написав посадовець.
Лубінець уточнив, що коли відповідні проєкти нормативно-правових актів надійдуть до Офісу омбудсмана:
Адже між словами "пропонують змінити" і "права вже обмежили" - не просто різниця у формулюваннях.
"Між ними - цілий законодавчий процес. І саме його, а не припущення, варто брати за основу для відповідальних висновків", - підсумував посадовець.
Нагадаємо, раніше омбудсман пояснив, що реально дозволено та заборонено працівникам ТЦК.
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