Телефон, бус і ВЛК. Омбудсмен пояснив, що дозволено і заборонено працівникам ТЦК

Чи мають право працівники ТЦК та СП забирати телефон та силоміць вантажити в бус? Є чітка відповідь у законі про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

"Я вже неодноразово наголошував: спадок попереднього керівництва МОУ не має повторюватися. Порушення прав під час мобілізації - також відповідальність нового Головнокомандувача", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен записав відео про те, як має відбуватися мобілізація "за законом, а не за принципом примусу".

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора повинен встановити всіх осіб, які причетні до незаконного проникнення в приватний будинок у Хмельницькій області. Про це заявив Лубінець.

Крім того, в Одеській області невідомий напав з ножем на військового ТЦК, який повернувся з фронту.