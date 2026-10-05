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Телефон, бус і ВЛК. Омбудсмен пояснив, що дозволено і заборонено працівникам ТЦК

19:09 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Телефон, бус і ВЛК. Омбудсмен пояснив, що дозволено і заборонено працівникам ТЦК Фото: ТЦК перевіряють документи у Кропивницькому (Getty Images)
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Чи мають право працівники ТЦК та СП забирати телефон та силоміць вантажити в бус? Є чітка відповідь у законі про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Лубінець про правила мобілізації

Омбудсмен записав відео про те, як має відбуватися мобілізація "за законом, а не за принципом примусу".

Працівникам ТЦК та СП дозволено:

  • перевіряти військово-облікові документи;
  • вручати повістки та інші документи у передбаченому законом порядку;
  • направляти на ВЛК;
  • вести військовий облік.

Працівникам ТЦК та СП заборонено:

  • застосувати фізичну силу та погрози;
  • забирати телефон, документи чи особисті речі;
  • ігнорувати відстрочку чи стан здоров’я;
  • утримувати людину у приміщенні ТЦК та СП без законних підстав.

"Я вже неодноразово наголошував: спадок попереднього керівництва МОУ не має повторюватися. Порушення прав під час мобілізації - також відповідальність нового Головнокомандувача", - зазначив Лубінець.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора повинен встановити всіх осіб, які причетні до незаконного проникнення в приватний будинок у Хмельницькій області. Про це заявив Лубінець.

Крім того, в Одеській області невідомий напав з ножем на військового ТЦК, який повернувся з фронту.

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