Отсрочки и бронирование в Украине: омбудсмен объяснил реальную ситуацию с изменениями

В публичном пространстве активно обсуждают возможные изменения в законодательстве в сфере мобилизации. Однако прежде чем делать выводы о "неизбежном сужении прав граждан", стоит разобраться в ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.
Омбудсмен отметил, что "прежде чем делать громкие выводы о якобы неизбежном сужении прав граждан", следует разобраться, "о чем именно идет речь".
"В публичном пространстве обсуждают возможные изменения в законодательство в сфере мобилизации", - сообщил он.
Лубинец напомнил, что речь идет, в частности:
Он уточнил, что среди озвученных предложений - дополнительные условия для получения отсрочки:
"Также распространяется информация о возможном пересмотре квот бронирования, в частности, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и энергетики", - добавил омбудсмен.
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Лубинец подчеркнул, что "важно расставить точки над "и".
"Речь идет о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе", - констатировал он.
Омбудсмен заметил, что это - принципиальная разница, "которую не стоит терять за громкими заголовками".
"Как говорят, не стоит говорить "гоп", пока не перескочил. А в законодательном процессе до этого "гоп" еще немало этапов", - объяснил он.
В Офис омбудсмена Украины этот законопроект, по словам Лубинца, не поступал.
"Следовательно, я не могу комментировать его как официально полученный документ или формировать окончательную правовую оценку на основании сообщений третьих сторон", - отметил чиновник.
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"Если бы государственные институты публично реагировали на каждое законодательное предложение еще до его надлежащей проработки, общественная дискуссия рисковала бы превратиться в бесконечный поток взаимопротиворечивых заявлений", - сообщил Лубинец.
Он добавил, что в таком случае:
"Стоит ли возмущать общество текстом, правовой статус которого, последствия и перспективы принятия еще нуждаются в выяснении? Я убежден, что ответственная коммуникация требует иного подхода", - подчеркнул омбудсмен.
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Лубинец отметил, что такая ситуация "не означает, что поднятые вопросы не требуют внимания".
Ведь "защита прав детей, в том числе детей с инвалидностью, поддержка людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей - чрезвычайно важны", - объяснил он.
Омбудсмен добавил, что дети и семьи, зависящие от помощи близких, "не должны становиться заложниками несовершенных законодательных решений".
"Именно поэтому во время проработки соответствующих документов буду лично уделять особое внимание возможным рискам для прав детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, и членов их семей", - сообщил специалист.
Он отметил, что любые новые условия:
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"Не менее важный вопрос - бронирование работников", - подчеркнул Лубинец.
Он отметил, что пересмотр соответствующих правил должен учитывать:
Следовательно, по словам омбудсмена, критерии определения предприятий критически важными и квоты бронирования должны быть:
"Чтобы решения государства не создавали правовую неопределенность для работников и работодателей", - объяснил он.
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"Обеспечение обороноспособности государства и защита прав человека - не взаимоисключающие задачи", - отметил Лубинец.
Он добавил, что меры, направленные на укрепление обороны, должны реализовываться с неукоснительным соблюдением:
"Резюмируя все, хочу отметить, что спешить с выводами все же не стоит", - написал чиновник.
Лубинец уточнил, что когда соответствующие проекты нормативно-правовых актов поступят в Офис омбудсмена:
Ведь между словами "предлагают изменить" и "права уже ограничили" - не просто разница в формулировках.
"Между ними - целый законодательный процесс. И именно его, а не предположения, следует брать за основу для ответственных выводов", - подытожил чиновник.
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