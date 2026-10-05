Оформлення відстрочок у "Резерв+" відновлено: як і для кого це працює

У застосунку "Резерв+" відновили можливість оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України у Facebook.

Що саме змінилось у "Резерв+" і для кого

У понеділок, 5 жовтня, в Міноборони розповіли, що технічні роботи в системах Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності було завершено.

Наголошується, що після цього оформлення відстрочок у застосунку "Резерв+" знову доступне.

У МОУ уточнили, що тепер українці знову можуть оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю:

або власною;

або дітей;

або батьків.

"Дякуємо за терпіння", - підсумували в міністерстві.

Публікація Міністерства оборони України (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Хто може оформити відстрочку в "Резерв+"

Нові удосконалені правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації діють в Україні з 1 листопада 2025 року.

Спершу оформити відстрочку онлайн - у застосунку "Резерв+" (без необхідності відвідувати центр надання адміністративних послуг, ЦНАП) - отримали змогу:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії - ВЛК);

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

Проте українців попередили - "перелік цифрових відстрочок продовжить розширюватись".

Так, пізніше у застосунку з'явились відстрочки:

для людей, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю I чи II групи;

для учителів та інших педагогічних працівників.

Читайте також: Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році: повний перелік

Як оформити відстрочку в "Резерв+"

Щоб подати запит на оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації онлайн, необхідно:

завантажити й зареєструватись у "Резерв+";

натиснути на "Сервіси";

перейти до сервісу "Запит на відстрочку";

обрати відповідну категорію особи (з наявних);

перевірити свої дані;

підтвердити їх і подати запит.

"Довідки чи інші документи завантажувати не потрібно - необхідні дані система перевірить автоматично", - пояснили раніше у прес-службі Міноборони.

Після завершення перевірки користувач повинен отримати сповіщення в застосунку.

Якщо відстрочку оформлено - інформація про неї з'явиться в електронному військово-обліковому документі у "Резерв+".