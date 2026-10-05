Оформлення відстрочок у "Резерв+" відновлено: як і для кого це працює
У застосунку "Резерв+" відновили можливість оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України у Facebook.
Що саме змінилось у "Резерв+" і для кого
У понеділок, 5 жовтня, в Міноборони розповіли, що технічні роботи в системах Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності було завершено.
Наголошується, що після цього оформлення відстрочок у застосунку "Резерв+" знову доступне.
У МОУ уточнили, що тепер українці знову можуть оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю:
- або власною;
- або дітей;
- або батьків.
"Дякуємо за терпіння", - підсумували в міністерстві.
Публікація Міністерства оборони України (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Хто може оформити відстрочку в "Резерв+"
Нові удосконалені правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації діють в Україні з 1 листопада 2025 року.
Спершу оформити відстрочку онлайн - у застосунку "Резерв+" (без необхідності відвідувати центр надання адміністративних послуг, ЦНАП) - отримали змогу:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії - ВЛК);
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти.
Проте українців попередили - "перелік цифрових відстрочок продовжить розширюватись".
Так, пізніше у застосунку з'явились відстрочки:
- для людей, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю I чи II групи;
- для учителів та інших педагогічних працівників.
Читайте також: Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році: повний перелік
Як оформити відстрочку в "Резерв+"
Щоб подати запит на оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації онлайн, необхідно:
- завантажити й зареєструватись у "Резерв+";
- натиснути на "Сервіси";
- перейти до сервісу "Запит на відстрочку";
- обрати відповідну категорію особи (з наявних);
- перевірити свої дані;
- підтвердити їх і подати запит.
"Довідки чи інші документи завантажувати не потрібно - необхідні дані система перевірить автоматично", - пояснили раніше у прес-службі Міноборони.
Після завершення перевірки користувач повинен отримати сповіщення в застосунку.
Якщо відстрочку оформлено - інформація про неї з'явиться в електронному військово-обліковому документі у "Резерв+".
Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
У Міноборони пояснили, що "Резерв+" було розроблено як корисний інструмент - цифровий сервіс для зручності громадян і зменшення черг у ТЦК та СП.
Ідентифікація в застосунку здійснюється через "Дія.Підпис". При цьому користувачам важливо розуміти, що означає кожен статус у "Резерв+".