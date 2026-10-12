Кабмін готує нові правила бронювання: квоти хочуть скоротити, а "критичність" переглянути

Кабмін готує зміни щодо бронювання від мобілізації. Нові правила, ймовірно, передбачатимуть скорочення лімітів бронювання для ключових галузей та зміну формули розрахунку квот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела та повідомлення нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

Що кажуть джерела РБК-Україна

За даними джерел РБК-Україна, наразі уряд готує зміни до правил бронювання, ведеться робота з профільними відомствами. Зокрема, передбачається зниження 100%-х квот на бронювання для деяких галузей, зокрема ОПК та енергетика.

Втім, за словами інформованих джерел, наразі фінальне рішення щодо квот не узгоджено. За інформацією видання, свої критичні зауваження висловило Міністерство оборони та Міністерство енергетики.

Ще одне джерело у владі зазначило, що попри певний скепсис цей процес буде продовжуватися, оскільки є рішення на політичному рівні.

Скорочення квот для оборонки, енергетики та комунальників

Железняк повідомив деталі нових правил, які обговорюються. Тож, за його інформацією, заплановані зміни суттєво зменшують максимальний відсоток заброньованих працівників на підприємствах:

Оборонно-промисловий комплекс та енергетика: якщо раніше підприємства могли забронювати до 100% співробітників, то за новими правилами цей ліміт становитиме максимум 85%.

якщо раніше підприємства могли забронювати до 100% співробітників, то за новими правилами цей ліміт становитиме максимум 85%. Комунальна сфера (тепло-, водоканали, вивіз побутових відходів): квоту бронювання знижують із 75% до 60%.

Зміна бази розрахунку: чому кількість броней зменшиться

Нардеп також пояснює, що в документі змінюється підхід до обчислення загальної чисельності військовозобов’язаних на підприємстві, від якої вираховується стандартна 50-відсоткова квота.

Із цієї бази виключають працівників, які вже мають інші підстави для відстрочки (наприклад, студенти, опікуни або багатодітні батьки).

Як це працюватиме на практиці: якщо раніше на підприємстві зі 100 працівників (де 20 мають відстрочку за сімейними обставинами) квота 50% вираховувалася від усіх 100 осіб і дозволяла забронювати 50 співробітників, то за новими правилами базою стануть лише 80 осіб.

Відповідно, підприємство зможе забронювати не більше 40 людей.

Новий Координаційний центр при Кабміні

Ключові повноваження щодо визначення "критичності" підприємств пропонується передати новому спецоргану. При Кабміні хочуть створити Координаційний центр у складі 17 осіб, до якого увійдуть представники СБУ, ГУР, СЗР та Нацполіції.

Без прямої рекомендації цього Центру підприємство не зможе отримати статус критично важливого чи погодити ліміт бронювання понад 50%.

Окрім цього, Координаційний центр матиме право рекомендувати позбавити підприємство вже наявного статусу критичності. При цьому чітких строків розгляду, фіксованих критеріїв або процедури оскарження рішень Центру наразі не передбачено.

Перегляд галузевих критеріїв

Згідно з документом, до 20 жовтня всі профільні міністерства та обласні державні адміністрації (ОДА) мають повністю переписати та оновити свої галузеві критерії "критичності".

Скорочення бронювання ОПК: позиція Технологічних сил України

"Війську потрібна зброя. Для її виробництва потрібні люди. Тому бронювання для критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу має залишатися на рівні 100%", - йдеться у заяві ТСУ.

Там також вважають, що намір Уряду встановити ліміт бронювання працівників ОПК на рівні "не більше 85%" створює пряму загрозу виконанню оборонних замовлень. Тож наголошують, що для критично важливих підприємств необхідно зберегти 100-відсоткове бронювання.

У Технологічних силах також пояснюють, що український ОПК об'єднує понад 900 компаній та більше 300 тисяч працівників, і галузь вже відчуває дефіцит кадрів. Підготовка спеціаліста триває місяцями, тому втрата навіть одного фахівця може зупинити цілу виробничу ділянку й призвести до затримок поставок зброї на фронт.

Перехідний період для оновлення "критичності" компаній завершився 1 вересня

Нагадаємо, в Україні 1 вересня 2026 року вичерпався термін перехідного періоду для підтвердження статусу критично важливих підприємств за оновленими вимогами уряду. Для компаній, які не пройшли цю процедуру, діючі бронювання працівників анульовано.

Кого стосувалися вимоги та що потрібно було зробити

Оновлення статусу було обов'язковим для компаній, які отримали рішення про критичність до 2 червня 2026 року.

Аби зберегти право на бронювання співробітників після 1 вересня, підприємства мали підтвердити відповідність новим критеріям Кабміну. Зокрема, йшлося про дотримання вимог щодо рівня середньої заробітної плати на підприємстві та відсутність заборгованості зі сплати податків.

Наслідки невиконання вимог після 1 вересня

Для тих підприємств, які не перепідтвердили свій статус за новою або спрощеною процедурою до визначеного дедлайну, раніше наданий статус критичності втратив чинність. Відповідно, усі діючі бронювання працівників таких компаній були автоматично анульовані.