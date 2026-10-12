ua en ru
Пн, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Бізнес б'є на сполох через плани Кабміну посилити правила бронювання

20:38 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
Бізнес б'є на сполох через плани Кабміну посилити правила бронювання Ілюстративне фото: Кабмін може змінити правила бронювання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Нові правила бронювання українців від мобілізації, які розглядає Кабмін, мають ризики для економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську бізнес асоціацію у Facebook.

В EBA зазначили, що вони стурбовані інформацією про можливі нововведення у правилах бронювання від мобілізації.

"В умовах постійних викликів ризики втрати ключового персоналу можуть негативно вплинути на роботу підприємств та стійкість економіки", - наголошують у Європейській бізнес-асоціації.

Там уточнили, що бізнес усвідомлює потреби Сил оборони, але при цьому важливим є баланс між потребами економіки та забезпеченням оборони.

Також в EBA нагадали, що весь критично важливий бізнес до 1 вересня продовжив дію наказу про критичність або наново набував такого статусу відповідно до нових вимог.

Бізнес асоціація закликала Кабмін забезпечити відкритий діалог з бізнес-спільнотою до прийняття можливих змін та оприлюднити відповідні пропозиції для обговорення.

Нові правила бронювання

Нагадаємо, Кабмін готує зміни до правил бронювання від мобілізації.

За даними джерел РБК-Україна, серед пропозицій - скорочення лімітів бронювання для окремих галузей, зокрема оборонно-промислового комплексу та енергетики, де квота може знизитись зі 100% до 85%. Для комунальних підприємств її можуть зменшити із 75% до 60%.

Також пропонується змінити формулу розрахунку квоти: із загальної кількості військовозобов'язаних працівників виключатимуть тих, хто вже має інші підстави для відстрочки.

Крім того, при Кабміні планують створити Координаційний центр із 17 осіб, який братиме участь у визначенні критичності підприємств та узгодженні лімітів бронювання.

При цьому остаточне рішення щодо квот поки не узгоджено.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бронювання від мобілізації Війна в Україні Мобілізація в Україні
Новини
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин
Аналітика
Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою