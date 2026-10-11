Міноборони виступає за максимальне бронювання працівників ОПК, - Хмара
В Міноборони прокоментували ситуацію з планами понизити квоту бронювання в ОПК з 100% до 85%.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив на зустрічі з журналістами.
Яка позиція Міноборони
За словами Хмари, позиція Міністерства оборони полягає в тому, щоб максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості.
Міністр наголосив, що якщо перед підприємствами ставиться завдання масштабувати виробництво критично важливих для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів.
Водночас, за його словами, система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.
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Раніше представники галузі повідомили, що Мінекономіки пропонує знизити квоту бронювання для підприємств ОПК зі 100% до "не більше 85%". За словами виконавчого директора Ради зброярів Ігоря Федірка, проєкт відповідної постанови надійшов до Міноборони на погодження, а в індустрії заявили, що не підтримають жодного зниження квоти.
Також у Міноборони повідомляли, що 14% компаній ОПК втратили критичність, але ще можуть її поновити.