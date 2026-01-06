Відставка Малюка та удар по американському заводу в Дніпрі: новини за 5 січня

Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку. Тим часом російські окупанти вдарили по американському заводу в Дніпрі.

Більш детально про те, що сталося в понеділок, 5 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Малюк подав у відставку

Василь Малюк заявив про відставку з посади голови Служби безпеки України. Він керував відомством із липня 2022 року.

"Залишаюся в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі завдаватимуть ворогу максимальної шкоди", - зазначив він.

Дороги в Дніпрі залило 300 тоннами олії через атаку РФ на американський завод, - мер

Унаслідок дронової атаки росіян Дніпром у понеділок, 5 січня, на дороги міста вилилося 300 тонн олії.

Як зазначив мер міста Борис Філатов, російські окупанти вдарили по заводу, який належить американській компанії.

Трамп: я не вірю, що Україна атакувала резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що Україна атакувала резиденцію глави Кремля Володимира Путіна в Новгородській області РФ.

"Тепер коли ми змогли це перевірити, ми не віримо, що це сталося", - сказав американський лідер.

У Києві через атаку РФ пошкоджено приватний медцентр

Російські окупанти в ніч на 5 січня атакували Київ дронами. Унаслідок ворожого обстрілу в столиці пошкоджено приватний медичний заклад.

Через атаку російського удару загинула одна людина.

Зеленський призначив Кислицю першим заступником глави ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. Відповідний указ уже оприлюднено.

До цього Кислиця був першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.