Отставка Малюка и удар по американскому заводу в Днепре: новости за 5 января

Украина, Вторник 06 января 2026 06:30
UA EN RU
Отставка Малюка и удар по американскому заводу в Днепре: новости за 5 января Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Глава СБУ Василий Малюк подал в отставку. Тем временем российские оккупанты ударили по американскому заводу в Днепре.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 5 января, - в материале РБК-Украина.

Малюк подал в отставку

Василий Малюк заявил об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. Он руководил ведомством с июля 2022 года.

"Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб", - отметил он.

Дороги в Днепре залило 300 тоннами масла из-за атаки РФ на американский завод, - мэр

В результате дроновой атаки россиян по Днепру в понедельник, 5 января, на дороги города вылилось 300 тонн масла.

Как отметил мэр города Борис Филатов, российские оккупанты ударили по заводу, который принадлежит американской компании.

Трамп: я не верю, что Украина атаковала резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Украина атаковала резиденцию главы Кремля Владимира Путина в Новгородской области РФ.

"Теперь когда мы смогли это проверить, мы не верим, что это произошло", - сказал американский лидер.

В Киеве из-за атаки РФ поврежден частный медцентр

Российские оккупанты в ночь на 5 января атаковали Киев дронами. В результате вражеского обстрела в столице повреждено частное медицинское учреждение.

Из-за атаки российского удара погиб один человек.

Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий указ уже обнародован.

До этого Кислица был первым заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

