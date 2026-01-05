Трамп: я не вірю, що Україна атакувала резиденцію Путіна

Під час спілкування з пресою Трампу нагадали, що за його словами, він був дуже злий на президента України Володимира Зеленського, якщо це безпосередньо він організував атаку на резиденцію Путіна. Однак президент США сказав, що не вірить у цю атаку.

"Я не вірю, що цей удар було завдано", - відповів глава Білого дому.

Далі журналісти зазначили, що саме Путін сказав йому про атаку на резиденцію. З цієї причини медіа уточнили, чому Трамп повірив Путіну і чому одразу сказав про це публічно під час спільного виступу з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. На це президент відповів наступне:

"Тому що в той момент ніхто не знав. Я маю на увазі, що я почув про це вперше... Він сказав, що його будинок зазнав нападу. Тепер коли ми змогли це перевірити, ми не віримо, що це сталося. Але це було перше, що ми почули про це", - заявив Трамп.

Також президент зазначив, що США за колишнього лідера Джо Байдена дали Україні 350 млрд доларів, а за нього (Трампа) більшу частину цих грошей повернули. За його словами, це сталося завдяки угоді щодо рідкоземельних металів.