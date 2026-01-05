Дороги в Дніпрі залило 300 тоннами олії через атаку РФ на американський завод, - мер

Внаслідок дронової атаки росіян по Дніпру в понеділок, 5 січня, на дороги міста вилилось 300 тон олії. Внаслідок цього проїзд певними шляхами закрито на кілька діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Дніпра Бориса Філатова в Telegram .

"В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тон олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби", - розповів він.

Філатов додав, що російські окупанти розбомбили власність США, оскільки завод належить компанії "Бунге" з Сент-Луїс, штат Міссурі.

Обстріл Дніпра 5 січня

Нагадаємо, сьогодні Дніпро атакували ударні дрони росіян. Ворожа атака пошкодила підприємство та прилеглу інфраструктуру, виникла пожежа.

За словами в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, після атаки росіян інформації щодо постраждалих або загиблих не надходило.