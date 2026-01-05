Дороги в Дніпрі залило 300 тоннами олії через атаку РФ на американський завод, - мер
Внаслідок дронової атаки росіян по Дніпру в понеділок, 5 січня, на дороги міста вилилось 300 тон олії. Внаслідок цього проїзд певними шляхами закрито на кілька діб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Дніпра Бориса Філатова в Telegram.
"В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тон олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби", - розповів він.
Філатов додав, що російські окупанти розбомбили власність США, оскільки завод належить компанії "Бунге" з Сент-Луїс, штат Міссурі.
Обстріл Дніпра 5 січня
Нагадаємо, сьогодні Дніпро атакували ударні дрони росіян. Ворожа атака пошкодила підприємство та прилеглу інфраструктуру, виникла пожежа.
За словами в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, після атаки росіян інформації щодо постраждалих або загиблих не надходило.
Нічний удар по Україні
В ніч на сьогодні, 5 січня, Україна вчергове опинилася під атакою російських окупантів. Країна-агресорка атакувала Україну із застосуванням 165 безпілотників і 9 балістичних ракет, більшість цілей збили сили ППО.
Зазначимо, удари та їхні наслідки зафіксували в Києві, Чернігові, Славутичі, Полтаві та Харкові. Зокрема, дуже значні руйнування цивільної інфраструктури зафіксовані у Чернігові.
У місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання.
Крім того, в ніч на сьогодні російські терористи здійснили масовану атаку на Київ. В Оболонському районі ударний безпілотник влучив у приватну клініку: троє людей дістали поранення, ще один чоловік помер від отриманих травм.