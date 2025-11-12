Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики

Джерело повідомило, що виконувати обов'язки міністра енергетики після звільнення Гринчук буде заступник міністра Микола Колісник.

Після того, як Гринчук написала заяву про відставку, вона залишатиметься міністром енергетики України. Верховна Рада голосуватиме щодо її звільнення наступного вівторка, 18 листопада.

Сам Колісник поки не підтвердив можливість накладання на нього обов'язків міністра.

До відставки Гринчук через гучний корупційний скандал в енергетичній сфері раніше закликав президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що міністр не може залишатися на своїй посаді, адже питання довіри є ключовим.