Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики

Сегодня, 12 ноября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку. После увольнения ее обязанности будет исполнять Николай Колесник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник в правительстве.
Источник сообщил, что исполнять обязанности министра энергетики после увольнения Гринчук будет заместитель министра Николай Колесник.
После того, как Гринчук написала заявление об отставке, она будет оставаться министром энергетики Украины. Верховная Рада будет голосовать по ее увольнению в следующий вторник, 18 ноября.
Сам Колесник пока не подтвердил возможность наложения на него обязанностей министра.
К отставке Гринчук из-за громкого коррупционного скандала в энергетической сфере ранее призвал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что министр не может оставаться на своей должности, ведь вопрос доверия является ключевым.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом".
Следствие установило, что предприятие фактически контролировала организованная группа, которая требовала от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от стоимости заключенных контрактов. В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывали через офис в центре Киева, который принадлежит семье экс-депутата Андрея Деркача.
Владимир Зеленский на фоне расследования заявил, что очищение "Энергоатома" от коррупции является одной из ключевых задач государства.
Во вторник, 11 ноября, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".
Сегодня, 12 ноября, Кабмин во время внеочередного заседания отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
Кроме того, Светлана Гринчук подала в отставку с должности министра энергетики Украины. Она подчеркнула, что в рамках ее профессиональной деятельности "не было никаких нарушений законодательства".