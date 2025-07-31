Відставка голови АРМА і важливе рішення Трампа для українських біженців: новини за 30 липня

Голова АРМА Олена Дума вирішила піти у відставку. Тим часом президент США Дональд Трамп пообіцяв, що він дозволить українським біженцям залишитися в США до кінця війни.

Більш детально про те, що сталося в середу, 30 липня, - в матеріалі РБК-Україна .

Голова АРМА подала у відставку: у чому причина

Олена Дума подала у відставку з посади голови АРМА в день набрання чинності законом про посилення інституційної спроможності агентства.

"Сьогодні (30 липня - ред.) офіційно набув чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме в цей день", - додала вона.

Трамп дозволить українським біженцям залишитися у США до кінця війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що біженцям з України буде дозволено залишитися в Америці до кінця війни.

"Ми так і зробимо. У нас багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо", - запевнив американський лідер.

Такого не було з 1950-х: усе про рекордний землетрус на Камчатці та його наслідки

У Росії біля берегів Камчатки, що на Далекому Сході, стався сильний землетрус. Його охрестили найпотужнішим у регіоні за останні понад 70 років, адже магнітуда становила майже 9 балів.

Що відомо про потужний землетрус на Камчатці та його наслідки - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

ПриватБанк виграв у Лондоні суд проти Коломойського і Боголюбова

Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку. Суд розглядав позов банку проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

"ПриватБанк здобув беззастережну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського і Боголюбова", - повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

Сирський доручив максимально перевести навчання бійців ЗСУ під землю

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вимагає максимально перевести навчання українських військових під землю через ризик ворожих ударів.

"У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів - уся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю", - наголосив генерал.

Мобілізація в Україні на 90% проходить без скандальних випадків, - Шмигаль

В Україні мобілізація майже завжди проходить без скандалів. Резонансних випадків - тільки 5-10%, заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Глава Міноборони наголосив, що станом на сьогодні мобілізація триває за планом.