Такого не було з 1950-х: усе про рекордний землетрус на Камчатці та його наслідки

У Росії біля берегів Камчатки, що на Далекому Сході, стався сильний землетрус. Його охрестили найпотужнішим в регіоні за останні понад 70 років, адже магнітуда склала майже 9 балів. Досі існує загроза цунамі.

Що відомо про потужний землетрус на Камчатці та його наслідки - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Головне:

Що відомо про силу землетрусу на Камчатці?

Чому цей землетрус назвали найпотужнішим в регіоні за останні понад 70 років?

Чи є жертви та які наслідки стихії вже відомі?

Які міста у РФ найбільше постраждали після землетрусу на Камчатці?

Для яких ще країн існує загроза цунамі?

Що відомо про землетрус у РФ та його магнітуду

Камчатська філія Геофізичної служби Російської академії наук назвала землетрус найсильнішим у регіоні з 1952 року, коли на Курилах та Камчатці загинули щонайменше 2000 людей.

Тим часом геологічна служба США оцінює його у 8,8 бала. За її даними, він стався приблизно за 136 кілометрів від східного узбережжя Камчатки на глибині 19,3 кілометра.

Російські ж служби оцінюють його магнітуду у 8,7 бала. Потужні поштовхи спричинили руйнування і цунамі. Так, після головного землетрусу сталося ще 30 відчутних поштовхів з інтенсивністю 2-5 балів.

Щобільше, афтершоки магнітудою до 7,5 очікуються до місяця.

Також відомо, що землетрус сколихнув не лише Камчатку, стихія торкнулася й Сахаліну та Курильських островів. Останні є окупованою РФ частиною Японії.

Після землетрусу - хвилі цунамі. Які наслідки стихії

Як пише російське видання "Медуза", після землетрусу на Камчатці оголосили загрозу цунамі. Небезпечне сильне цунамі спостерігалося на узбережжі Камчатки та у Сєверо-Курильську Сахалінської області.

У Єлизівському районі Камчатки, біля метеостанції "Водопадная" зафіксували цунамі заввишки три-чотири метри. У Сєверо-Курильську цунамі підтопило порт та рибопромислове підприємство.

Загалом на берег біля Сєверо-Курильська після землетрусу обрушилися три хвилі цунамі. Третя, найруйнівніша хвиля, залила прибережні райони міста, потопивши не лише рибницьке підприємство, а й порти та заводи. Влада евакуювала з місця стихії 300 осіб. Оголошено надзвичайний стан.

У Петропавловську-Камчатському інтенсивність поштовхів склала не менше 7 балів. У місті обвалилася стіна у будівлі дитсадка.

Також в населеному пункті частково затоплено порт. А аеропорт на деякий час призупиняв роботу.

Фото: розвалена стіна дитсадка після землетрусу на Камчатці (росЗМІ)

Після землетрусу на Камчатці був недоступний інтернет, пізніше, як стверджують російські ЗМІ, вузли зв'язку відновили.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Камчатського краю Олег Мельник, жертв внаслідок землетрусу "попередньо немає". Втім, внаслідок стихії є травмовані.

"Є люди, які, вибігаючи, отримували травми. Є пацієнт, який вистрибнув із вікна. Травми зазнала жінка, яка перебувала в будівлі нового аеропорту", - розповів він російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, також серйозно пошкоджено будівлю дитячої поліклініки.

Тим часом мер Сєверо-Курильська Олександр розповів про постраждалий в місті морпорт. Загалом у місті зафіксовані руйнування та "частково порушено електропостачання". Населений пункт знаходиться за 360 км від епіцентру землетрусу.

Фото: затоплений порт у Сєверо-Курильську в Росії (x.com/Osinttechnical)

Очевидці в мережі публікують відео того, як місцеві жителі в паніці намагаються покинути регіон, на який обрушилася стихія. Російські пабліки повідомляють, що на виїзді з Петропавловська-Камчатського вже скупчився величезний затор.

Загроза оголошена для США, Японії і не тільки

Потужний землетрус на Далекому Сході Росії спричинив попередження про цунамі в Тихому океані. Про загрозу оголосили у різних країнах світу - у Японії; на Гаваях та Алясці у США; Мексиці; Чилі.

Зокрема, хвилі цунамі після землетрусу на Камчатці вже торкнулися узбережжя американського штату Гаваї, повідомила метеослужба США. Люди масово залишають узбережжя та їдуть углиб островів, оголошена евакуація. Зокрема, мешканців Гонолулу закликали залишити частину міста, чи піднятися на 4-й поверх будівлі.

Хвилі цунамі досягли й узбережжя Японії, там на сушу викинуло кількох китів. Всього цунамі очікуються щонайменше у 8 префектурах, включаючи центральні та північно-східні регіони.

За даними місцевого видання Kyodo, на сході країни призупинено частину залізничних рейсів. На сході та півночі Японії вже було зафіксовано хвилі до 50 сантиметрів.

На ядерному комплексі "Фукусіма-1", який виводиться з експлуатації після землетрусу та цунамі 2011 року, працівникам наказали евакуюватися.

Довідково

Камчатка - це великий півострів на Далекому Сході Росії, що омивається Тихим океаном і Беринговим та Охотським морем.

Площа Камчатки становить понад 270 тисяч км кв., що майже дорівнює площі всієї Великої Британії. Населення - близько 300 тисяч осіб, зосереджене переважно в містах Петропавловськ-Камчатський і Єлізово.

Камчатка відома тим, що це сейсмічно активна зона. Півострів розташований на межі Тихоокеанської літосферної плити, тому там часто відбуваються землетруси та виверження вулканів.

Для РФ Камчатка є важливою військово-морською зоною, де розміщений флот і база підводних човнів.