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Отставка главы АРМА и важное решение Трампа для украинских беженцев: новости за 30 июля

Четверг 31 июля 2025 06:30
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Отставка главы АРМА и важное решение Трампа для украинских беженцев: новости за 30 июля Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Глава АРМА Елена Дума решила уйти в отставку. Тем временем президент США Дональд Трамп пообещал, что он разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны.

Более детально о том, что произошло в среду, 30 июля, - в материале РБК-Украина.

Глава АРМА подала в отставку: в чем причина

Елена Дума подала в отставку с должности главы АРМА в день вступления в силу закона об усилении институциональной способности агентства.

"Сегодня (30 июля - ред.) официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - добавила она.

Трамп разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что беженцам из Украины будет разрешено остаться в Америке до конца войны.

"Мы так и сделаем. У нас много людей, приехавших из Украины, и мы с ними работаем", - заверил американский лидер.

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